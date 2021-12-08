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  • Kongo'da son 3 günde koleradan 10 kişi hayatını kaybetti
Sağlık

Kongo'da son 3 günde koleradan 10 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Güney-Kivu eyaletinde son 3 günde 10 kişinin koleradan hayatını kaybettiği bildirildi.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 21:16
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Güney-Kivu Eyaleti Sağlık Bakanı Masine Kinenwa yaptığı açıklamada, son 3 günde kolera tespit edilen 32 kişiden 10'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Durumun kötüye gittiğini aktaran Kinenwa, halka temel hijyen kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu yıl KDC'nin 26 eyaletinden 16'sında 7 bin 736 kolera vakası tespit edildi, 148 kişi hayatını kaybetti.

Komşu Kamerun'da 2 Kasım'da kolera salgınının tekrar ortaya çıktığı duyurulmuştu.

Nijerya'da ise 1 Ocak'ta başlayan kolera salgınında şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

- Kolera

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

KDC'de temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında, etkili yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Kolera
  • kongo

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