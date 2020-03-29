29 Mart 2020 Pazar 16:48 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 16:48

Tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs hakkında her geçen gün gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüsün belirtilerine bir yenisi eklendi. Koronavirüsün en çok gözlenen belirtileri ateş, öksürük ve solunum güçlüğü iken, bu belirtilere konjoktivit de eklendi. ABD'li doktorlar, bir göz hastalığı olan konjonktivitin tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. ABD'li doktorlar, 1099 Koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti. Açıklama ardından Konjonktivit ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Konjonktivit nedir? Konjonktivitin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

KONJOKTİVİT, KORONAVİRÜS BELİRTİSİ Mİ?

Koronavirüsün en yaygın görüldüğü ülkelerde ABD'de bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucu virüsün yeni bir belirtisini daha ortaya çıkardı. Virüsün vücutta Konjonktivite neden olabileceği, her 30 hastadan birinde Konjonktivit belirtilerinin görüldüğü tespit edildi. Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı insanlarda korona virüsünün belirtilerinden birinin konjonktivit olabileceği konusunda uyardı.Çin'deki 30 hastaneden toplanan verilerin yer aldığı bir başka çalışmaya da dikkat çeken ABD'li doktorlar, 1099 korona virüsü hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

KONJOKTİVİT NEDİR?

Gözlerde; Kızarıklık, göz kapaklarının şişmesi, Yanma hissi ve kaşıntı ile kendini gösteren konjoktivit bir göz hastalığıdır.

Gözlerin beyazlar ve göz kapaklarının iç kısmında zarlarını kaplayan bölgenin kızarıklık ve iltihabıdır. Alerji, konjonktivitlerin en önemli nedenidir. Özellikle bahar alerjisi ve herhangi bir maddeye karşı alerjisi olanlarda çık sık göz kanlanmaları olur. Kimyasal maddeler ve romatizma gibi altta yatan hastalıklar da önemli bir rol oynayabilir. Ancak hızlı gelişen ve gözde ani kanlanma ve çapaklanma ile seyreden konjonktivitlere genellikle, bir virüs ya da bir bakteri enfeksiyonu neden olur.

KONJOKTİVİTİN BELİRTİLERİ

Gözlerde kızarıklık: Konjoktivitin en tipik belirtilerinden biri gözlerde kızarıklıktır. Gözdeki iltihaba bağlı konjonktiva damarlarının şişerek ödem oluşmasından kaynaklanır.

Şişmiş, kırmızı göz kapakları: Genellikle tek gözde başlayan bu belirtiler birkaç gün içerisinde diğer gözde de görülmeye başlar. Göz kapaklarının şişmesi bakteriyel ve alerjik konjonktivitte daha yaygın bir durumdur.

Gözlerde sulanma: Viral ve alerjik konjonktivit normalden daha fazla gözyaşı üretimine ve gözlerde sulanmaya neden olur.

Kaşıntı ve gözlerde yanma: Özellikle alerjik konjonktivitin en tipik belirtisidir. Buna bağlı olarak hastalarda sürekli gözlerini ovma isteği oluşur ve bu durum hastalığı daha da şiddetlendirir.

Çapak oluşumu: Konjonktivitte yaygın bir belirtidir. Çapak rengi yeşil-sarı olduğunda bakteriyel konjonktivitin habercisi olabilir.

Işık Hassasiyeti: Konjonktivit, ışığa hassasiyete neden olabilir. Görme değişiklikleri, şiddetli ışık hassasiyeti ya da şiddetli ağrı gibi ciddi belirtiler konjonktivitin ilerleyerek kornea tabakasında enfeksiyonun başladığının habercisi olabilir.