Konuşamayan hastalara umut olacak yeni beyin implantı

San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden bir grup bilim insanın geliştirdiği bu yeni beyin implantının, bazı hastalıklar nedeniyle konuşamayan insanların konuşmalarına yardımcı olması amaçlanıyor.

Bilim insanları Nature dergisinde yayımlanan araştırmayı, konuşma kabiliyetini yeniden kazandırma umudu olarak tanımladı.

BBC’nin aktardığına göre, bu 'akıl okuma teknolojisi' iki aşamadan oluşuyor.

Beyne yerleştirilen ilk elektrod, dudak, gırtlak ve çenedeki hareketleri elektrik sinyalleri olarak topluyor. Güçlü bir bilgisayar sistemi ise farklı seslerle biçimlenen ağızdaki ve boğazdaki hareketlerin benzerini yapıyor.

Sentetik konuşma sanal ses cihazından çıkıyor.

Araştırmacılardan biri olan Profesör Edwards Chang, bu çalışmanın ilk kez bireylerin beyin aktivitelerine göre konuşma cümleleri üretebilen bir sistem olduğunu söyledi.

Motor nöron hastalıkları, beyinde hasar, gırtlak kanseri, parkinson ve bazı tümörlerden dolayı insanlar konuşmakta güçlük çekebiliyor veya konuşma yetisinin tamamıyla yitirebiliyor.

Teknolojinin çalışması, dudak, dil, gırtlak ve çene gibi beynin kontrol edebildiği bölümlere bağlı olduğu için bazı felç geçirmiş hastalarda bu teknojinin kullanılması mümkün görünmüyor.

Profesör Chang, bu buluşun konuşma güçlüğü çeken herkes için bir çözüm olmayacağının altını çizdi.