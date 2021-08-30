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Sağlık

Korkutan gelişme! Yeni bir mutasyon daha ortaya çıktı

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Çin'den Portekiz'e kadar pek çok ülkede görülen yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini açıkladı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:18
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Kovid-19, son dönemde uğradığı yeni mutasyonlar ile birlikte yayılımını artırırken özellikle ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı dünyada baskın tür olmaya devam ediyor.

Virüsün varyantları üzerine araştırmalar da son sürat devam ederken, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, dünyada pek çok ülkede görülen yeni bir koronavirüs varyantı görüldüğünü bildirdi.

C.1.2 kodu verilen varyantın Çin'den Portekiz'e kadar birçok ülkede tespit edildiği belirtilirken, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantının diğer mutasyonlardan 'daha bulaşıcı' olabileceği ve aşılardan kaçma' potansiyeline sahip olabileceği vurgulandı.

VİRÜSÜN İLK HALİNE GÖRE 41,8 MUTASYONA UĞRADI

Araştırmayı gerçekleştiren Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, yeni tespit edilen varyantın, virüsün ilk haline göre daha bulaşıcı olduğu ve 41,8 kez mutasyona uğradığı aktarıldı.

Nature dergisinde yayımlanan yeni varyantın ilk olarak Mayıs ayında Güney Afrika'daki bilim adamları tarafından tanımlandığı belirtilirken, varyantın İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de tespit edildiği vurgulandı. (NTV)

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