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Sağlık

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca, açıklama yapacak.

27 Ekim 2021 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de toplandı.

Bilim Kurulu'nda bir kez daha kış döneminde atılacak adımlar ele alınacak.

İkinci doz aşı oranı yüzde 77'yi geçti. Ancak hala 56 il ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük.

Bilim Kurulu bu bölgelerde aşılamanın arttırılması için yapılacak çalışmaları görüşecek. 400 gönüllü sayısına ulaşan yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları da masada olacak.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantının ardından Bakan Koca, saat 18:30'da açıklama yapacak.

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