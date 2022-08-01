Koronavirüs öldürücü özelliğini kaybediyor!

Üsküdar Üniversitesi Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, koronavirüsün seyriyle ilgili Akşam'a konuştu.

MARİFET HAFIZA HÜCREDE

Daha önce koronavirüs geçiren vatandaşların kemik iliğindeki hafıza hücreleri sayesinde korunabileceği yönünde Nature adlı bilim dergisinde yayınlanan makaleye dikkat çeken Yılancıoğlu: "Hastalığı geçiren kişilerde B hücre bağlantılı hümoral immunite çalışır ve antikor üretimi bu sistem tarafından B hücreleri tarafından olur, bazı B hücreleri hafıza hücresine döner ve kemik iliğinde depolanır. Bağışıklık umduğumuzdan uzun olabilir, yıllarca belki ömür boyu olabilir. Nedeni işte bu depolanan hafıza hücreleri."

BU PANDEMİ DEĞİLDİR

"Benim görüşüm artık bu bir pandemi değildir. Vaka sayısının artışı ağır vakalara yansımıyor. Elbette ağır vakalar vefatlar yaşanacak aynı gripte olduğu gibi. Ama artık ilk baştaki kaos ve ölüm oranlarını çok büyük ihtimalle beklemiyorum."

Son varyantın aşılardan kaçtığını belirten Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, "Artık aşılar etkili demek çok zor. Aşı etkinliği neredeyse 5 kat azaldı. Yani pratikte artık etkin denilemez noktada. Hatalığı geçirenler daha şanslı bile denilebilir. Elbette hastalık aşının kendisinden daha iyi bir bağışıklık bırakacaktır. İki durumda da koruma sağlanır ancak hastalığı geçirmek elbette daha koruyucu olacaktır. Demiyorum ki hastalanın, elbette kişi hastalanmasa daha iyi ama bu işin kaçışı pek yok. Herkes yıllar içinde karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.