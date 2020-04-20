20 Nisan 2020 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:22

Yaz sıcakları yaklaştıkça görülmeye başlayan sivrisinekler koronavirüs korkusu taşıyan tüm dünyada soru işaretlerine neden oldu. Vatandaşlar, Sivrisinekler koronavirüsü taşır mı? Sivrisinek yoluyla koronavirüs bulaşması mümkün mü? sorularının cevaplarını merak ediyor. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı KBB uzmanı Profesör Doktor Burak Çakır canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. İşte sivrisineklerin koronavirüs bulaştırma olasılığının yanıtı

Çin'in Vuhan kentinde başlyarak tüm dünyaya yayılan korona virüsü, Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Her geçen gün endişeleri arttırdığı koronavirüs salgını ile ilgili merak edilenler arasında sivrisineklerin koronavirüsü bulaştırma ve taşıma olasılığı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, Koronavirüs sivrisinekten bulaşır mı? Sivrisinekler korona virüsü taşır mı? sorularını sıklıkla araştırmaya başladı. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı KBB uzmanı Profesör Doktor Burak Çakır canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik yani küresel salgın hastalık olarak ilan edilen koronavirüsün bulaşmaması için hem ülkeler hem de insanlar yoğun bir çaba içerisinde. Bugüne kadar Türkiye'de 2 bini aşan ölüme neden olan koronavirüs hakkında bulaştırma riski olan şeyler merak edilir oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte virüsün etkisinin azalmasını beklediğini açıklarken bu defa da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla seyreden bugünlerde ortaya çıkan sivrisinekler vatandaşlar üzerinde endişeye neden oldu.

KORONAVİRÜS SİVRİSİNEKTEN BULAŞIR MI?

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı KBB uzmanı Profesör Doktor Burak Çakır, sivrisineklerin koronavirüsü bulaştırma olasılığının çok düşük ihtimal olduğunu hatta kan yoluyla bulaşan bir hastalık olmadığı için sivrisineklerin korona virüsünü insandan insana taşımasının mümkün olmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü de sivrisineklerin ve kenelerin tüm virüs tiplerini taşıyamadığının altını çiziyor.

Bugüne kadar sivrisinekler ve keneler tarafından insanlara koronavirüs bulaştırıldığına dair hiçbir bilgi olmadığına dikkat çeken CDC, koronavirüsün sivrisinek veya kene yoluyla bulaşabilmesi için öncelikle virüsün sivrisinek ve kenelerin içerisinde çoğalabilmenin yolunu bulmuş olması gerektiğini vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kesin olarak söylediği şey, sivrisinek ve kenelerin koronavirüs çeşitlerinin hiçbirini bugüne kadar herhangi bir insana bulaştırdığına dair bir vaka örneği bulunmuyor.