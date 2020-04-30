Koronavirüs sonrası çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı nedir? Çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir?

30 Nisan 2020 Perşembe 12:57 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 12:57

Dünyanın farklı yerlerinden birçok insan, çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı'nı merak ederek, 'Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?' ve 'Koronavirüs ile bir bağlantısı nedir?' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Dünya sağlık Örtügününde gündeminde olan yeni bir tür rahatsızlık ortaya çıktı. 5 ülkede görülen Kawasaki hastalığı çocuklarda görülüyor. Peki, henüz koronavirüsün etkisi geçmemişken yeni bir endişeye sebep olan 'Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?' merak edilenleri haberimizde derledik...

Dünya henüz koronavirüs travmasını atlatamamışken İngiltere'den, insanları endişeye sürükleyen yeni bir hastalık haberi geldi. 'Kawasaki hastalığı' olarak bilinen rahatsızlık, sıklıkla çocuklarda görülüyor. İngiltere'de koronavirüs bulaşmış olan çocuklarda teşhis edilen 'Kawasaki hastalığı', merak dilen birçok soruyu da beraberinde getirdi. Milyonlarca insan 'Kawasaki hastalığı' hakkında bilgi edinmek amacıyla internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 'Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?' İnsanların merak ettikleri tüm soruların cevabını haberimizde sizler için derledik...

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığında, hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon gelişir. Bu duruma tıpta vaskülit denir. Enflamasyon en çok kalbe kan taşıyan koroner arter damarlarda gözlenir.

AVRUPA'DA GÖRÜLDÜ!

Ülkelerde ortalama olarak 15 ile 20 arasında kawasaki sendromu vaka sayısı bulunuyor. Yeni tip Koronavirüs Covıd-19 ile bir ilişiğinin olup olmadığı ise yapılan testlerin pozitif çıktığı ifade ediliyor.



İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de çocuklarda görülen bu hastalık tüm Avrupa'yı tedirgin ediyor.

Özellikle İngiltere ve İtalya'da salgının ardından Kawasaki adı verilen bir hastalıkta sıradışı bir artış gözlemlendi. Özellikle 9 yaşın altındaki çocuklarda daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla sonuçlanan, bazı vakalarda kalp damarlarının genişlemesine neden olabilen çocuk hasta sayısınında ciddi bir artış olduğunu rapor etti. İngiliz sağlık bakanı bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, “Japonya’da Tomisaki Kawasaki adlı bir pediatrist tarafından tesadüfen bulunmuş bir hastalık. Üzerinden 60 yıl geçse de halen tanısının tam bilinmediği, sebebinin bilinmediği bir hastalık. Kawasaki hastalığı küçük damarların iltihabı ile giden bir hastalık. Damarların iltihabı olabiliyor. Bu küçük damarları tutuyor. Özellikle de kalbin ve kronerlerin iltihabı ile gittiğinden o bölgede inflamasyon meydana geliyor. Sebebi maalesef hala belli değil.” ifadelerini kullandı.

KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki hastalığ belirtilerine dair kendisine yöneltilen soruya cevap veren Tezer, şu ifadeleri kullandı:

“Hastanın 5 gün düşmeyen bir ateşi oluyor. Verdiğimiz ateş düşürücülere yanıt vermiyor. Yanında gözde kızarıklık, dudakta ve ciltte kızarıklık gibi, parmak uçlarında soyulma gibi bir tablo ile seyrediyor. Daha küçük çocuklarda hastalık kendisini biraz gizleyerek sürebiliyor.”

KAWASAKİ HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Kwasaki hastalığı hakkında merak edilen bir diğer konu da rahatsızlığın bulaşıcı bir özelliğinin olup olmadığıydı. Bu konuda kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Tezer, Kawasaki hastalığının bulaşıcı olmadığını söyledi.

KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİSİ VAR MI?

Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye’de koronavirüs tespit edilmiş bir iki vakada Kawasaki’nin de görüldüğünü söylüyor ve “Biz de de Kawasaki tanısı alıp, Kovid-19 (Sars-CoV2) pozitif olan hastalar oldu. İngiltere’dekine benzer tanılarla çocukların geldiğini gördük. Koronavirüs tetiklemiş olabilir mi, dediğim gibi bilmediğimiz bir konu Kawasaki etiyolaojisinde ama olabilir.” sözleri ile Kovid-19’un tetiklemiş olabileceğine açık kapı bırakıyor…

TEŞHİS VE TANISI

Kawasaki deyince insanların kafasında bir motor markasının geldiğine dikkat çeken Prof. Tezer ancak hastalığı tüm hekimlerin bildiğini belirterek, “Kawasaki’ye nasıl tanı konulduğunu pediatristlerin hepsi bilir. 5 günden fazla süren ateş olduğunda akıllarımıza gelir. Tetiklemiş olabilir mi? Yüzde yüz gösterme şansınız yok. Beraber mikroorganizmayı gösterseniz de, Kawasaki tanısı koysanız da büyük ihtimalle budur deme şansınız var. Yüzde yüz ilişkilendirme şansınız yok.” ifadelerini kullandı.

KAWASAKİ HASTALIĞI KALICI HASAR BIRAKIR MI?

Konuya ilişkin merak edilen bir diğer konuysa Kawasaki hastalığı geçirmiş olan bireylerde kalıcı bir hasarın kalıp kalmadığı. Medikal Park hastanelerinin internet sitesinden elde edilen verilerde Kawasaki hastalığı'nın çocuklarda edinilmiş kalp hastalığının önde gelen bir nedelerinden biri olduğu fakat etkili tedavi ile çocukların yalnızca küçük bir yüzdesinde kalıcı hasar bıraktığı öğrenildi.

KAWASAKİ HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kawasaki hastalığı hakkında yapılan araştırmaların bir diğer konu başlığı da tedavisinin nasıl yapıldı. Medikal Park hastanesinin internet sitesinde yapılan açıklamada, Kawasaki hastalığının tedavisine ilişkin şu bilgiler verildi:

Kawasaki hastalığının komplikasyon riskini azaltmak için çocuk doktorunuz, belirti ve semptomların ortaya çıkmasından hemen sonra tedaviye başlamak isteyebilir. İlk tedavinin amacı ateş ve enflamasyonu azaltmak ve kalp hasarını önlemektir.

Tedavi edilmeyen Kawasaki hastalığı ortalama 12 gün sürer, ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve daha uzun sürebilir. Çocukta kalp problemleri varsa, doktor kalp sağlığını düzenli aralıklarla, genellikle hastalığın başlamasından altı ila sekiz hafta sonra ve altı ay sonra tekrar izlemek için takip testleri önerebilir. Devam eden kalp sorunları için doktor, çocuğu pediatrik kardiyologa sevk edebilir. Bazı durumlarda, koroner arter anevrizması geliştiren çocuklarda aşağıdaki tedavilerin uygulanması gerekebilir;