Koronavirüs tedavisinde hangi ilaçlar kullanılıyor? İşte koronavirüs için verilen ilaçlar

26 Mart 2020 Perşembe 19:06 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 19:06

Koronavirüs tüm dünyayı esir almış durumda. Dünya ekonomileri krizin eşiğine geriren virüs insanların da psikolojilerini çökertti. Koronavirüs hakkında insanların en merak ettiği konuların başında bu virüsün tedavisi olup olmaığı. Koronavirüs tedavisine yönelik kullanılan ve hastalıkta olumlu etkiyi gösteren ilaçların isimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada koronavirüs (Covid-19) tedavisi ve aşısı kapsamında yapılan çalışmalar hızla devam ederken koronavirüs olan kişiler üzerinde kullanılan bazı ilaçlar bulunuyor. Peki koronavirüsün tedavisi ve ilacı var mı corona virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar hangileri...

KOROANVİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİ VE İLACI VAR MI?

Dünya üstündeki milyonlarca insanın aklında ise koronavirüsün (corona virüs) tedavisi var mı, koronavirüsün ilacı var mı sorusu yer alıyor. Koronavirüs tedavisinde şu ana kadar 3 ilaç insanlar üzerinden deneniyor. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar ise şimdilik şunlar: Favipiravir, Remdesivir ve Oseltamivir. Peki bu ilaçlar nedir?

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Toyama kimya şirketince geliştirilen ve daha önce SARS, MERS tedavilerinde de kullanılan "Favipiravir" adlı anti-viral ilaç, koronavirüsün hafif vakalarda iyileşme süresinini 11 günden 4 güne indirdi. Çin Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi'nin yaygın kullanımına onay verdiği Favipiravir, geçerliliği tescillenen ilk koronavirüs ilacı oldu.

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir adlı bir anti-viral ilacın da salgının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 761 hasta üzerinde denendiği açıklandı.

Bunlardan en çok kullanılan Remdesivir, 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika'da gözlemlenen Ebola salgını tedavisinde kullanılan bu ilaç şimdilerde koronavirüs hastalarında kullanılıyor. Birçok uzmana göre uygulanan diğer tedavilere oranla başarılı olduğu düşünülen Remdesivir ilacının, yapılan laboratuvar testlerinde SARS-CoV ve MERS gibi çeşitli virüslere karşı ciddi etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Çin'de 2003'teki SARS salgınından bu yana klinik denemelerde, koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'daki hastalar üzerinde olumlu etkileri gözlenmiştir.

OSELTAMİVİR NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) rehberlerinde yer alan tedavi şemaları doğrultusunda koronavirüs (COVID-19) tedavisinde Oseltamivir adlı etken maddeyi içeren ilaçlar kullanmakta. Rehberlerde de belirtildiği üzere, hastalık seyrinde ortaya çıkabilen ağır solunum yolu enfeksiyonu (ağır pnömoni), Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS), sepsis, septik şok, miyokardit, aritmi ve kardiyojenik şok ile çoklu organ yetmezliği tablosu görülen ve entübe edilen hastalarda bahsi geçen ilaçların kullanımı öngörülmüştür.

KORONAVİRÜSÜN AŞISI VAR MI?

Hastalığa neden olan virüs henüz yeni keşfedildiği için bir aşısı da yok. Aşı çalışmaları hızla devam ederken geliştirilecek bir aşının hazırlıklarının aylar, piyasaya çıkışının ise yıllar sürebileceği ifade ediliyor.