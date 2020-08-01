01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:38 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:38

Türkiye koronavirüs tablosunda son durum her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Temmuz ayı koronavirüs tablosu gün gün vaka sayılarını haberimizde derledik. Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasında her gün paylaşılan vaka sayıları, iyileşen hasta sayısı,vefat sayısı ve test sayısı belirtiliyor. Peki Koronavirüs vakalarında son durum ne? İşte Temmuz ayı koronavirüs tablosu gün gün vaka sayıları...

Bakan Koca, 31 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirleri; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır olarak açıkladı. Bakan Koca ayrıca, '27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.' ifadelerinde bulundu.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 982 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, toplam vaka sayısı 229 bin 891, toplam vefat sayısı 5 bin 674, hastalarda zatürre oranı yüzde 9.3, ağır hasta sayısı 561, toplam iyileşen hasta sayısı 213 bin 539 oldu.

'YENİ HASTA SAYIMIZ GİDEREK ARTIYOR'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadelerine yer verdi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, 996 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, toplam vaka sayısı 228 bin 924, toplam vefat sayısı 5 bin 659, hastalarda zatürre oranı yüzde 9.4, ağır hasta sayısı 542, toplam iyileşen hasta sayısı 212 bin 557 oldu.

YENİ KORONAVİRÜS TABLOSINDA, AĞIR HASTA SAYISI VE ZATÜRRE ORANI VERİLECEK

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranı gösterilecek" ifadelerine yer verdi.

28 TEMMUZ VERİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; 28 Temmuz'da 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1092 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, toplam vaka sayısı 227 bin 982, toplam vefat sayısı 5 bin 645, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1280, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı 211 bin 561 oldu.

'30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 OLARAK GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." değerlendirmesinde bulundu.