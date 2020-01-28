İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9382
  • EURO
    6,5454
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    120234
Sağlık

''Koronavirüse çürük dişle yakalanmayın''

Çürük dişin vücut direncini düşürdüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, “Dişler arasında bulunan çürük, vücut direncinin düşmesine neden olarak koronavirüs gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini açık hale getirebilir.AVM’ler başta olmak üzere kamuya açık alanlarda diş fırçalamaktan kaçının. Çünkü ortak alanlarda diş fırçalarken başta koronavirüs, domuz gribi gibi virüslere açık hale gelirsiniz.” dedi.

DHA28.01.2020  11:13 - Güncelleme: 28.01.2020  11:13

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, Çin’den yayılıp tüm dünyada korkuya neden olan koronavirüse karşı uyardı. Dr. Münevveroğlu, başta koronavirüs olmak üzere tüm grip çeşitlerinde ağız ve diş hijyeninin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak hastalık esnasında, immün sistemin zayıf düşmesi nedeniyle ağız florasındaki bakteri sayısının arttığını açıkladı.

Dr. Münevveroğlu “Buna bağlı olarak diş etlerinde kanama ve dişlerde ağrı görülebilir; ağrı nedeni ile diş fırçalamanın eksik yapılması, diş çürükleri ve diş eti enfeksiyonlarının artmasına sebep olur. Ayrıca dişler arasında bulunan bir çürük, vücut direncinin düşmesine neden olarak koronavirüs gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini açık hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

AVM’DE DİŞ FIRÇALAMAYIN

Koronavirüs, domuz gribi gibi solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için düzenli diş fırçalamanın önem taşıdığına dikkati çeken Dr. Münevveroğlu, şöyle devam etti:

“AVM’ler başta olmak üzere kamuya açık alanlarda diş fırçalamaktan kaçının. Çünkü ortak alanlarda diş fırçalarken başta Koronavirüs, domuz gribi gibi virüslere açık hale gelirsiniz. Virüsler ağız yoluyla çok kolay bulaşabilir. Hastalık süresince kullanılan diş fırçası üzerinde virüs ve bakteriler birikebilir; bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebildikleri için uygun ortamda hastalığa tekrar sebep olabilir. Bu nedenle, bireylerin grip döneminde kullandıkları diş fırçalarını hastalık bittikten sonra yenisi ile değiştirmeleri ve diş macununun fırçaya temas ettirilmemesi önem taşıyor. Hastalık döneminde, vücuttan su kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketimi gerekir. Eğer ağız susuz kalırsa kurur ve daha asidik bir hale gelir; bu da diş minesinin aşınmasına ve dişlerde çürük gelişimine sebep olabilir.”

Üst düzey rütbelileri taşıyordu: ABD uçağını biz düşürdük

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı

Türkiye'ye karşı ittifak dönemi başlattılar
Türkiye'ye karşı ittifak dönemi başlattılar

Türkiye'ye karşı ittifak dönemi başlattılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.