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Sağlık

Koronavirüse karşı kullanılıyordu, uzmanı uyardı: Sakın yapmayın!

Uzmanı, bazı vatandaşların koronavirüsten koruduğu düşüncesiyle sirkeli ve kaynar suyla duş aldığını ancak bunun vücuda zararlı olduğunu belirtti.

AA24 Mart 2020 Salı 11:33 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:33
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Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çalıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı kişilerin yeni tip koronavirüsten korunmak adına vücut için zararlı, yanlış uygulamalara yönelebildiğini söyledi.

Vatandaşlar arasında doğru bilinen bazı yanlış tutumlar olduğunu anlatan Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

"Yanlış uygulamalardan biri, sirkeli suyla duş almak. Bu uygulama vücudumuz için çok yanlış. İleri derecede kızarıklık, kuruluk ve tahriş yapabilir. Vatandaşlarımızdan kesinlikle böyle bir şey yapmamalarını istiyoruz. İkinci yanlış uygulama da kaynar suyla duş almak. Bunları yapınca 'koronavirüsten koruyor' gibi yanlış tutumlar var. Kaynar suyla duş almak da vücudumuz için çok tehlikeli, ikinci derece yanıklara yol açabilir."

- "El çatlağı her türlü enfeksiyona açık"

Çalıkoğlu, koronavirüsten korunmak için ellerin renksiz, kokusuz kalıp sabunlarla yıkanmasını önerdiklerini ifade etti.

El yıkama konusunda uyarılarda bulunan Çalıkoğlu, "Normal koşullarda el yıkama sıklığımız günde 6-8 kez olmalı. Bu dönemde günde 15-20'ye çıkmış durumda. Her el yıkama eli kurutuyor. Nemlendirme olmazsa kuruyan el önce kızarır, sonra da çatlar. El çatlağı da her türlü enfeksiyona açık olur. Bu nedenle her el yıkamadan sonra nemlendirici kullanmalıyız." dedi.

Sabunun kullanılmadığı durumlarda, özellikle market gibi kalabalık ortamlara girildiğinde dezenfektan ve kolonyadan faydalanılması gerektiğini belirten Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

"Hemen arkasından nemlendirici kullanmak çok önemli. Ev temizliğinde çamaşır suyu çok kullanılıyor, çamaşır suyuna elleri direkt temas etmemeliyiz, eldiven kullanmalıyız. Lastik eldivenler bazı kişilerde alerji yapabilir. İçi pamuklu 'egzama eldivenleri' kullanılabilir. Bu eldivenler bütçemiz için uygun değilse, lastik eldivenlerin içine pamuklu kumaştan astar dikebiliriz. Sağlık Bakanlığımızın bu yöndeki bütün önerilerini destekliyoruz. Bu seferberlik programında elimizden ne gelirse yapmaya hazırız."

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