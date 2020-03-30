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Sağlık

Koronavirüsle ilgili yeni bulgu! 5 dakikada yok olduğu tespit edildi

Dünyada hızla yayılmaya ve onbinlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili yeni bir bulguya ulaşıldı. Bilim insanları tarafından koronavirüsün 70 derece sıcaklıkta 5 dakikada yok olduğu tespit edildi.

30 Mart 2020 Pazartesi 16:21 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:25
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Hong Kong Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (corona virüs) en etkili olduğu hava sıcaklığının, sıfırın üzerinde 4 derece olduğu sonucuna ulaştı.

TASS’ta yer alan habere göre, 4 derecede stabil bir şekilde iki haftadan uzun süre varlığını sürdürebilen virüsün, 70 derece sıcaklıkta ise 5 dakikada yok olduğu tespit edildi.

22 derece sıcaklıkta en az bir hafta yaşayabildiği belirlenen koronavirüs, 37 derecede maksimum 2 gün, 56 derecede ise yarım saatten az varlık gösterebildiği öğrenildi.

Virüsün yüzeyler üzerindeki etkisini de araştıran bilim insanları, virüsün medikal maskelerin dış yüzeyinde bir hafta kadar kalabildiğini, kağıt üzerinde 3 saatten az bir süre kalabildiğini, ahşap yüzeylerde 2 güne kadar dayanabildiğini, cam yüzeylerde 4 güne kadar kalabildiğini, paslanmaz çelik ve plastiklerde ise bir haftadan daha az bir süre tutunabildiğini tespit etti.

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