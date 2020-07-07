Koronavirüsten sonra şimdi de ''beyin yiyen amip'' kabusu! Beyin yiyen amip nedir?

07 Temmuz 2020 Salı 15:44 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 15:44

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra hayati tehlike arz eden bir hastalık daha ortaya çıktı. Beyin yiyen amip olarak bilinen Naegleria fowleri tek hücreli canlısı bulaştığı insanı 1 haftada öldürüyor. Peki beyin yiyen amip nedir? Beyin dokusunu tahrip eden amip sebebiyle son 50 yılda 141 kişi hayatını kaybetti. Tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri (beyin yiyen amip), sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor. İşte beyin yiyen amip hakkında ayrıntılar...

SON 58 YILDA SADECE 37 BEYİN YİYEN AMİP VAKASI RAPOR EDİLDİ

DOH (Florida Sağlık Dairesi), bu vakada hastalığın nasıl bulaştığını ve hastanın durumu hakkında ayrıntı vermedi. Beyin yiyen amip ile ilgili enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Ancak beyin yiyen amip enfeksiyonunun ölümcül olması nedeniyle DOH (Florida Sağlık Dairesi), Hillsborough bölgesinde yaşayanlar için uyarı yayımladı, çeşmeler, göl, nehir, yapay göl ve kanallar gibi su kaynaklarında beyin yiyen amipe karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

YAZ AYLARINDA DAHA YAYGIN

Enfeksiyonunun temmuz, ağustos ve eylülde görülmesi olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Naegleria fowleri olarak da bilinen beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık koronavirüsten sonra hayatı tehdit eden hastalıklar arasında yer alıyor.

BİR HAFTADA ÖLDÜRÜYOR

Tatlı suda yaşayan bu tek hücreli canlı türü, vücuda burundan girerek beyne yerleşiyor. Enfeksiyon, çoğu zaman bir hafta içinde ölüme yol açıyor.

BEYİN YİYEN AMİP 141 CAN ALDI

Beyin dokusunu tahrip eden amip sebebiyle son 50 yılda 141 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında da Kuzey Carolina eyaletinde serinlemek için göle giren bir kişi beyin yiyen amip sebebiyle hayatını kaybetmişti.

BEYİN YİYEN AMİPİN BELİRTİLERİ

Burunlarına Naegleria fowleri kaçan kişilerde yüksek ateş, mide bulantısı, kusma, boyun tutulması ve baş ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Hastalar genellikle bir hafta içinde ölüyor. DOH, hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeniyle bu belirtilerin görüldüğü kişilerin acilen sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

SON 34 VAKANIN 3'Ü BURNUNA SU ÇEKTİĞİ İÇİN HASTALIK BULAŞTI

Açıklamada, "Unutmayın, bu hastalık çok nadir görülüyor. Etkili bir önleme stratejisiyle güvenli bir yüzme sezonu geçirilmesinin sağlanması mümkün" denildi. ABD'de 2009-2018 yılları arasında 34 vaka kayıtlara geçti. Bunlardan 30'unun yüzme amaçlı olarak girilen sulardan, üçünün buruna mikroplu su çekilmesinden ve birinin de bahçede çeşme suyuyla doldurulan su kaydırağından kaynaklandığı açıklandı.

KAPLICALARDA VE İYİ KLORLANMAMIŞ HAVUZLARDA DA GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, hızla beyin dokusunu yok eden Naegleria fowleri'nin (Beyin yiyen amip) jeotermal sularda ve iyi klorlanmamış havuz sularında da bulunabileceğini söylüyor. Naegleria fowleri'nin yutulması halinde hastalığa yol açmadığı belirtiliyor.