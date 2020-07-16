Koronavirüsü atlatanlara nefes egzersizi önerisi

AA 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:48

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm. Dr Çağlayan Aslanbaş yaptığı açıklamada, pandemide Kovid-19’a yakalanıp iyileşenler için nefes egzersizleri önerdi.

Hasta stabil olduğunda ve bulaştırıcılık ortadan kalktığında solunum egzersizi yapılması gerektiğine dikkati çeken Aslanbaş, şunları kaydetti:

“Kovid-19 enfeksiyonu akciğerleri etkileyerek zatürre gelişimine yol açıyor. Zatürre akciğerlerde su tutulması ve skar doku gelişmesi ile akciğer kapasitesini azaltarak solunum sıkıntısı oluşturuyor. Solunum egzersizlerini günde en az 3 defa yapmak akciğer kapasitesini artırarak zarar görmüş akciğer dokusunun iyileşmesini hızlandırıyor. Doğru yapılan solunum egzersizleri nefes darlığı, göğüste dolgunluk gibi semptomları geriletmenin yanı sıra, kişilerin kaygı bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlarını da hafifletir. Yasam kalitesinde artış sağlar ve kişilerin günlük yaşama dönüş sürelerini kısaltır.”

- SOLUNUM EGZERSİZLERİ



Aslanbaş, Kovid-19 sonrası dönemde akciğerlerin kapasitesini arttıran solunum egzersizlerini şöyle anlattı:

"Büzük dudak solunumu, diyafragmatik solunum, derin nefes alma egzersizi ve kontrollü öksürük egzersizlerini, güçlü akciğerlere sahip olmak için öneriyoruz. Büzük dudak solunumu egzersizi için rahat bir pozisyonda oturun. Yavaş ve sakin bir şekilde burundan 2-3 saniyede nefes alın. Dudaklarınızı ıslık çalacak gibi büzerek ağızdan 5 saniye içinde nefes verin. Nefesinizi boşaltmak için fazla güç sarf etmeyin. Nefesiniz kesilene kadar üflemeye devam edin."

Diyafragmatik solunum egzersizine değinen Aslanbaş, “Oturarak ya da hafif yatar pozisyonda başınızın ve dizlerinizin altına yastık koyarak yapmalısınız. Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir pozisyonda olmalısınız. Sağ elini kullananlar sağ elini karnının üzerine, sol elini göğüs kemiğinin üzerine yerleştirmelidir. Solaklar el yerleşimini tam tersi seklinde yapmalı. Burnunuzdan 2-3 saniye boyunca nefes alın. Nefes alırken karnınız dışa doğru hareket etmeli, göğüs kafesiniz olabildiğince sabit kalmalı. Nefes, ağızdan dudaklar büzülerek verilmeli ve nefes verirken karnınızın üzerine hafifçe elinizle bastırmalısınız. Yavaş ve derin bir nefes alın ve kontrollü olarak verin.” ifadelerini kullandı.

Aslanbaş, derin nefes alma egzersizine de dikkati çekerek, “Yaparken her iki elinizi yanlarda kaburgalar üzerine yerleştirip rahatça oturun burnunuzdan derin bir nefes alın ve göğüs kafesinizin genişlediğini hissedin. Aldığınız nefesi 5 saniye boyunca tutmalısınız. Burundan yavaşça ve derin bir nefes şeklinde, soluduğunuz havanın tamamı boşalana kadar nefes verin.” tavsiyelerinde bulundu.

Kontrollü öksürük egzersizi için rahat bir pozisyonda oturulmasını öneren Aslanbaş, ağızdan derin bir nefes alarak nefesin 3 kere de güçlü bir şekilde öksürerek verilmesi gerektiğini belirtti.

Kovid-19 enfeksiyonu devam ederken bu egzersizlerin yapılmamasının altını çizen Aslanbaş, "Bu nefes egzersizlerinin aktif hastalık döneminde yapılmasını hem bulaştırıcılığı artırma hem de mevcut hastalığın semptomlarını şiddetlendirme ihtimali nedeniyle önermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.