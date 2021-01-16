Koronavirüsü yenen ve CoronaVac aşısı olan pratisyen hekim Işık: Nefessiz kalmak istemiyoruz

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:53

Doktor Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Korkut Devlet Hastanesinde yaklaşık 2 yıldır pratisyen hekim olarak görev yaptığını ve bu süre zarfında pandemi servisinde görev aldığını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır koronavirüsle mücadele ettiklerini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Hastanede 2 kez Kovid-19 hastalığını geçirdim. Bu sürecim biraz zorlu, yorucu hatta üzücü geçmiş olsa da bir şekilde başardım ve Kovid-19'u yendim. Bu esnada ailemden, arkadaşlarımdan uzak kaldım. Tedaviden sonra Kovid-19'u yenmeyi başardım. CoronaVac aşımı yaptırdım. Aşı yaptırmayı düşünen herkese tavsiye ediyorum çünkü biz nefessiz kalmak istemiyoruz. Sağlıkçılar olarak çok yorulduk ve çok acı çektik. "

Işık, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere üzüldüklerini ve hastalığı atlatanlar için de sevinç yaşadıklarını belirterek herkesin aşı olması tavsiyesinde bulundu.

Salgın sürecinde hekimlerin en önde mücadele ettiğini vurgulayan Işık, "Bu hastalığın bitmesi aşıya bağlı. Herkes endişesi olabilir ancak korkulacak herhangi bir durum söz konusu değil. Aşı sağlık getirir. Az önce CoronaVac aşısının ilk dozunu oldum. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum ve bir şikayetim bulunmamakta. Herhangi bir ağrım ve sızım yok." diye konuştu.