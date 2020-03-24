24 Mart 2020 Salı 10:53 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:53

Koronavirüs dünyayı kötü etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de de ölüm ve vaka sayısı artıyor. Binlerce vatandaş coronavirüs hakkında araştırmalar yapmaya devam ederken Corona virüsü belirtileri nedir? İlk belirti ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi var mı? soruları gündem olmuş durumda. Koronavirüs belirtileri covid-19 testi pozitif çıkan birçok vakada benzer özellikler gösteriyor. İki ana corona virüsü belirtisinin hemen hemen tüm hastalarda olduğu ölümcül virüste bazı vakalarda ise birden çok belirtiye rastlanıyor. Peki, corona virüsü belirtileri ne zaman ortaya çıkar ve bu virüsten korunma yolları neler? İşte Koronavirüs (Corona virus - Covid-19) hastalığının en belirgin özellikleri...

Bilim insanları bu salgın üzerinde çalışmalarına devam ederken, koronavirüs belirtileri ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Bilim insanları tüm dünyayı ele geçiren koronavirüs salgınının insan vücudunda sadece yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlara neden olmadığını bunların dışında başka belirtilerinin de bulunduğunu vurgularken bazı kişilerde ise herhangi bir semptoma rastlanmadığı bu kişilerin sadece taşıyıcı olarak salgını yaydığı bildirildi. Buna göre; koronavirüsün en belirgin belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı? İşte tüm merak edilenler...

KORONAVİRÜSÜN EN BELİRGİN BELİRTİLERİ

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Koronavirüsün (Corona virus) henüz bir tedavisi bulunmazken mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir. Ağız burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılabilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Koronavirüs (Covid-19) belirtileri hastanın dayanıklılık yapısı ya da virüsün kuluçka süresine göre genellikle iki gün ile dört gün arasında ortaya çıkıyor. Ancak virüsün 14 gün kuluçka süresinin olması nedeniyle uzmanlar 2 haftalık sürece dikkat çekiyor. Bu nedenle olası şüpheli durumlarda hastaların kendilerini 14 gün boyunca gözlemde tutmaları gerekiyor. Bu süreç boyunca da bağışıklık sistemini güçlü tutarak, iyi beslenerek vücut direncini yüksek tutmak gerekiyor. Eğer koronavirüs (Covid-19) belirtisi şüphesi var ise SABİM ALO 184 danışma hattı üzerinden gerekli bilgiler alınarak en yakın sağlık kuruluşuna başvuruda bulunulmalı.

TEDAVİSİ VAR MI?

Koronavirüsün insanlarda neden olduğu hastalığın klinik tanı kriterleri açısından, MERS-CoV ve SARS-CoV virüsleri hakkında bilinenlere dayanılarak geliştirilmiş benzer tedavi uygulanmaktadır.

Sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi. Sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.