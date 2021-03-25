Kovid-19'da dünyada bir ilk! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

25 Mart 2021 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 23:48

Video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, çok önemli açıklamalarda bulundu. Türk bilim insanlarının bir ilki gerçekleştirdiğini, burundan sprey olarak aşı yapılabileceğini belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir: Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır.

İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek.