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Sağlık

Kovid-19 etkisi! Fransa'da gençlerin ruh sağlığı daha da bozuldu

Yapılan yeni bir araştırma, 2019 sonunda patlak veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dönemiyle Fransa'da gençlerin ruh sağlığının daha da kötüleştiğini gösterdi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
Kovid-19 etkisi! Fransa'da gençlerin ruh sağlığı daha da bozuldu
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Tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırma, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisine ışık tuttu.

Araştırma kapsamında, Ocak 2016-Haziran 2023 tarihlerinde Fransa ulusal sağlık sigortası veri tabanından elde edilen 25 yaş altı 20 milyondan fazla Fransız'ın verileri incelendi.

Veriler, özellikle Kovid-19 döneminde gençler arasında terapiye başvurma, ruh sağlığı tedavisi alma, hastaneye yatış ve antidepresan özellikli reçeteli ilaç kullanımında önemli artış olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, ruh sağlığı için ilaç kullanımının tüm yaş ve cinsiyet gruplarında arttığı ancak salgın sonrası dönemde salgın öncesine kıyasla çok daha belirgin bir artış olduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra, ağır ruh sağlığı vakalarında kullanılan lityum ve klozapin gibi ilaçların reçetelendirilmesinin 6 yaştan itibaren arttığı da araştırmanın sunduğu bulgular arasında yer aldı.

Bu bulguların, sağlık sisteminin yetersizliğine ve gençlerin ruh sağlığını etkileyen sosyal sorunlara eş zamanlı eğilmeyi gerektiren bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu gösterdiği vurgulandı.

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