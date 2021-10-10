Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 370 oldu

AA 10 Ekim 2021 Pazar 20:37 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 22:50

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.



Buna göre, son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25.772 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?" Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!

