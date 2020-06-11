Kovid-19 tanısı, çok erken yapılan RT-PCR testlerinde hatalı olarak negatif çıkabilir

AA 11 Haziran 2020 Perşembe 14:18 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:18

Johns Hopkins Üniversitesinin viral genetik bulguyu tespit eden RT-PCR testleriyle ilgili daha önce yapılan 7 araştırmadan edinilen veriyi değerlendirdiği çalışmanın ayrıntıları "Annals of Internal Medicine" dergisinde yayımlandı.

Hastaneye kaldırılanlar dahil kişilerden pamuklu çubukla alınan 1330 solunum yolu örneği üzerinde yapılan inceleme, erken yapılan testlerin hatalı negatifle sonuçlanabileceğini, bu testlerden en iyi performansın semptomlar görüldükten 3 gün sonra alındığını ortaya koydu.

RT-PCR testlerinde hatalı negatif sonucunun, pamuklu çubuğun virüsle enfekte olmuş hücreleri yakalayamaması ya da virüs seviyelerinin çok düşük olması halinde çıktığına işaret edildi.

Uzmanlar, bu testlerden enfeksiyondan 8 gün, semptomların görülmesinden de 3 gün sonra yapılmaları durumunda en başarılı sonucun alındığını, bu durumda bile hatalı negatif oranının yüzde 20 olduğunu hesap etti.

Kovid-19 ile enfekte olduktan 4 gün sonra yapılan RT-PCR testlerinde ise hatalı negatif oranının yüzde 67'ye çıkabileceği kaydedildi.

Çalışma ekibinden Lauren Kucirka, "Negatif test, kişide semptomlar görülse de görülmese de virüsle enfekte olmadıklarını garanti etmiyor." değerlendirmesini yaptı.