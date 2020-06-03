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Sağlık

Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisiyle ilgili yapılacak bir deneyde ibuprofen kullanılacak.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:58
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BBC'nin haberine göre, başkent Londra'daki Guy's ve St Thomas Hastanesi ile King's College Hastanesi'nde görevli ekip, ibuprofenin Kovid-19 teşhisi konulan ve solunum güçlüğü çeken hastaların tedavisindeki etkisini gözlemleyecek.

"Liberate" (özgürleştirmek) adı verilen deneye katılanların yarısına her zamanki tedavilerinin yanı sıra ibuprofen verilecek.

Deneyde, ibuprofenin tablet şekli yerine özel bir formülasyonu kullanılacak.

King's College Hastanesi'nde görevli Prof Mitul Mehta, "Bulguların, beklentimizle örtüştüğünü göstermek için bir deneme yapmamız gerekli." dedi.

Ibuprofen, genelde ağrı kesici ve anti-inflamatuar olarak kullanılıyor.

Hayvanlar üzerinde daha önce yapılan deneyler, ibuprofenin, Kovid-19'un da belirtileri arasında olan akut solunum yetmezliği tedavisinde kullanılabileceğini göstermişti.

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