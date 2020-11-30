Kovid-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca aşısı olan adam dava açtı

star.com.tr 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:50

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın aday aşısının test edilmesine yardımcı olan Hintli bir adam, aşırı yan etkiler yaşadığını iddia ederek dava açtı.

Basında çıkan haberlerde '40 yaşında bir erkek' olarak tanımlanan davacı, Pune merkezli Hindistan Serum Enstitüsü'ne (SII) 676 bin dolarlık dava açtı.

Kişi, SII'nin Covid-19 aşısının AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen versiyonu olan Covishield'ın üçüncü faz denemesine katıldıktan sonra ciddi nörolojik hasar gördüğünü iddia ediyor. Dava açan adam, aşının güvenli olduğunu düşünerek, programa "kamu hizmeti ruhu" ile katılmayı seçtiği söylendi.

Dava ayrıca SII, AstraZeneca ve Oxford Aşı Grubu'nun şu anda yaklaşık 1.600 gönüllü üzerinde devam eden denemelerini derhal durdurmasını talep ediyor.

Mağdur olduğunu iddia eden adamın eşi yerel basına yaptığı açıklamada, 'Aşı olduktan on gün sonra şiddetli bir baş ağrısından şikayet etti ve kusmaya başladı. Sri Ramachandra Tıp Fakültesi Hastanesinin acil servisine nakledilmeden önce yürüyemiyor ve anormal davranıyordu.'

Hastane tarafından yapılan açıklamada, tıbbi sorunların aşı ile bağlantılı olmadığı sonucuna varıldığı ileri sürüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre, bir sağlık yetkilisi, hastanın artık iyi olduğunu açıkladı.

Açıklamada, adamın taburcu hastaneden ayrılmak istediğini ve "akut ensefalopatiden" rahatsızlığının iyileşmekte olduğu belirtildi. Ayrıca B12 vitamini ve D vitamini eksikliğinden muzdarip olduğu ve bir "bağ dokusu rahatsızlığı" zedelenmesinden şüphelendiği de ifade edildi.

Ancak, erkeğin karısı tam olarak iyileşmediği ve eskisi gibi çalışamayacağı konusunda ısrar ediyor.

Eylül ayında SII, AstraZeneca aşısı olan bir kişinin olumsuz semptomlar göstermesinin ardından Covishield'ın klinik denemelerini kısa bir süre durdurmuştu.

Hindistan, Covid-19 aşı denemeleri konusunda daha şeffaf olmadığı için eleştirilere maruz kalıyor. Science Magazine'e göre, SII AstraZeneca testleri konusunda açık değil.

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