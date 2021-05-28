Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu

AA 28 Mayıs 2021 Cuma 20:11 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:12

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 416 bin 474, ikinci doz aşı 12 milyon 256 bin 798 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 673 bin 272'ye yükseldi.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 750 bin 875, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 945 bin 311, toplam 4 milyon 696 bin 186; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 345 bin 884, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 34 bin 310, toplam 2 milyon 380 bin 194; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 102 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 853 bin 611, toplam 1 milyon 955 bin 880 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 145 bin 415 Kovid-19 aşısı yapıldı.