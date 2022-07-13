Kovid-19'un bedeli! Bilim insanları 'yeni bir çağ' diyor

2019'un Aralık ayında, Çin'in Wuhan eyaletinde hastaneye, ateş, öksürük ve nefes darlığı ile başvuran hastaların, yeni tip bir hastalığa yakalandıkları tespit edildi.

Septomlara neden olan yeni tip koronavirüs hastalığına (COVID-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu tespit edildi. 13 Ocak 2020'de tanımlanan virüsün, bulaşıcı olduğu da duyuruldu.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ticari, ekonomik hem de sosyal hayatı adeta felç etti. Pandeminin etkisi şimdilik hafiflese de, karantina, enfekte olma riski ve kısıtlamalar, ekonomik ve sosyal yaşam gibi, insan psikolojisi üzerinde de inanılmaz hasara neden oldu.

Son iki yılın verileri, Amerikalıların DEHB ve depresyon hapları tüketimini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Bilim adamları, Kovid-19 sonrası dönem için, depresyonun konsantre olamama (dikkat dağınıklığı) ile buluştuğu yeni bir çağdan bahsediyorlar.

ANTİ-DEPRASAN KULLANIMI ARTTI



Brooklyn'den 36 yaşındaki hemşire ve iki çocuk annesi Leah Bellow, uzun zaman önce bıraktığı anti-deprasan ilaçlarına, bu süreçte yeniden başladığını söylüyor.

Brooklynli hemşire, psikiyatrik ilaçlara başlayan veya yeniden başlayan milyonlarca Amerikalıdan sadece biri. New York Times tarafından elde edilen verilere göre, 2019'da Amerikalıların %15,8'i psikiyatrik ilaç kullanıyordu. Pandemi sırasında yapılan anketler, Amerikalı yetişkinlerin %25'inin depresyon, anksiyete ve kronik yorgunluğa karşı ilaç reçetesi aldı.

Antidepresanlar ABD'de hala en çok reçete edilen psikotrop ilaçlardır ve kullanımları 2019 ile 2021 arasında %8,7 artış kaydetti. 2017'den bugüne gençlerin antidepresan kullanımı %41 arttı.

Psikiyatrik ilaçların reçetelenmesindeki bu önemli artış, mutlaka nüfusun ruh sağlığındaki bozulmadan değil, karantinanın birçok kişiye zihinsel sorunlarıyla ciddi şekilde ilgilenme ve bilimsel yardım arama fırsatı vermesi gerçeğinden kaynaklandığı da düşünülüyor.

DİJİTAL YAŞAM HEMEN ÇÖZÜM İSTİYOR

Harvard Üniversitesi Psikiyatri Öğretim Üyesi Dr. Cecil Webster, "Bu tür ilaçların kullanımı artık tabu değil. Aynı zamanda, modern dijital yaşam, anında sonuç, anında rahatlama ve anında iyileştirme talep istiyor. Kademeli değişime müsamaha göstermiyoruz" diyor.

New York'ta bir psikiyatrist olan Harris Stratiner ise, 70 hastasının 46'sının son iki yılda hap kullanmaya başladığını belirtiyor. Stratiner, "Birçoğu bana sabahları yataktan çıkamadıklarını söylüyor. COVID'i travmatik bir deneyim olarak deneyimlediklerini ve bu travmayla başa çıkmak için henüz doğru zamanın gelmediğini düşünüyor." dedi.

Star Gazetesi