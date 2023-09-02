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Sağlık

Kovid-19'un dünya genelinde artışa geçtiği bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artış yaşandığını, dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vakanın rapor edildiğini duyurdu.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 10:23 - Güncelleme:
Kovid-19'un dünya genelinde artışa geçtiği bildirildi
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DSÖ, epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı.

Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası ve 1800'ün üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.

6 MİLYON 956 BİN ÖLÜM RAPOR EDİLDİ

Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla Kovid-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.

  • DSÖ Covid artışı
  • DSÖ vaka raporu
  • Covid-19 vakaları

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