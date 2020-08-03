AA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29

Temmuz başında yüksek ateş, boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı ve ishal gibi şikayetle hastaneye başvuran Özkan çiftine, Kovid-19 tanısı konuldu.

Doktorların önerisiyle evde 3 haftalık tedavi süreci geçiren çift, evde dengeli beslenmeye çalıştı ve kendilerine verilen reçeteleri uyguladı.

Avukat çift, 3 haftalık tedavinin ardından önce sağlıklarına sonra da işlerine kavuştu.

Çisem Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 belirtisinin önce eşinde sonra kendisinde görülmeye başladığını söyledi.

Boğaz ağrısı, göğüs ve nefes daralması ile ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ifade eden Özkan, oysa tedbirlere çok sıkı uyduğunu, test sonucunun "pozitif" gelmesinin ise kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

- "ALDIĞIM SON NEFES GİBİ GELMEYE BAŞLADI"

Evdeki tedavi sürecinde ağrıların gün geçtikçe arttığını söyleyen Özkan, şöyle devam etti:

"İlk başta güneş çarpması olduğunu düşündüm. İlerleyen günlerde de soğuk algınlığı gibi bir rahatsızlık olmadığını anladım. Ciddi anlamda insanın bedenine verdiği rahatsızlığı hissedebiliyorsunuz. Vücutta organlar pıt pıt atıyor. Bacağım ve karnım 'kalp' gibi atıyor. Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim. Hastalık 'ben buradayım' diyor. Bu hastalık geceleri uyutmadı. Tat ve koku kaybı çok oldu. Tüm hasarı ve yıkımı duyabiliyorsunuz."

Salgın sürecinde tedbirlere özen gösterdiklerini vurgulayan Özkan, bu hastalığın başlarına gelebileceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.

Başta genç oldukları için çabuk iyileşecekleri kanısına vardıklarını anlatan Özkan, "Gece nefes alamadığım için uyandığımda içime bir korku düştü. Aldığım son nefes gibi gelmeye başladı." diye konuştu.

İsmail Özkan ise hastalık sürecince ateşinin çok yükseldiğini vurguladı.

Ateşle birlikte şiddetli kas ağrısı yaşadığını ifade eden Özkan, "Bu ağrılar insana çok acı veriyor. Grip olduk ama böyle bir şey görmediğimiz için korkumuz arttı. Koku ve tat almamız birden kesildi. Maskesiz gezen vatandaşlar var. Lütfen çok dikkat etsinler. Anne, baba ve yaşlı vatandaşlara bulaştırma ihtimalleri var. Kendi ailesinde ölümcül bir sebebiyet verebilirler." ifadelerini kullandı.