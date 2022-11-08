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Sağlık

Bakan Koca uyarıda bulundu: Kovid Aralık ayında artabilir

Kovid Aralık ayında artabilir... Bakan Koca: Tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor

8 Kasım 2022 Salı 16:08 - Güncelleme:
Bakan Koca uyarıda bulundu: Kovid Aralık ayında artabilir
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Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Koronavirüs ile ilgili) Aralık'ta artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı."

"(Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ile ilgili) Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak"

(Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili) "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."

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