Kronik hasta ne demek? Hangi kronik hastalar sokağa çıkma yasağından etkileniyor?

22 Mart 2020 Pazar 16:01 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 16:01

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde görülen vaka ve ölümlerin ardından alınan tedbirler ile, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağı kapsamında evden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı. Corona virüsü salgını açısından risk grubunda bulunan kişileri kapsayan bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Kronik hastaları ilgilendiren bu karar sonrası vatandaşlar 'Kronik hasta ne demek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından “Kronik hastalık nedir, ne demektir? Hangi kronik hastalar sokağa çıkma yasağından etkileniyor?

” sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte sokağa çıkma yasağının etkilediği kronik hastalıklar...

KRONİK HASTA NE DEMEKTİR?

Corona virüsü en çok kronik hastalıkları olan kişileri etkilemektedir. Bağışıklığı düşük olan bu kişilerin her türlü enfeksiyona açık olması kronik hastaların daha çok risk altında olduğunu gösteriyor.

Kronik hastalık, tedavi uygulandığı halde gereken sürede iyileşme kaydetmeyen ve uzun süren hastalıklar olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla 3 ay veya daha uzun süren tüm hastalıklar kronik hastalık olarak adlandırılabilir.3 ay ve daha uzun süreli olan birden fazla risk faktörü bulunan ve komplike seyir gösteren ve kişinin yaşam kalitesini derinden etkileyen kronik hastalıkların büyük bir bölümü ömür boyu tedavi gerektiriyor. Peki, kronik hastalıklar nelerdir?

Kronik hastalıklar genellikle, çok çesitli risk faktörleri içeren, etyolojileri belirgin olmayan, çok uzun latent dönemleri ve uzamış hastalık dönemleri olan hastalıklardır.

Corona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde yer alan kronik hastalıklardan bazıları şöyle;

Hipertansiyon (yüksek tansiyon), KOAH hastalığı, Şeker hastalığı, Kalp/damar hastalığı, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, böbrek, karaciğer hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananlar

Bu hastalıklara sahip ya da bunların dışında kronik rahatsızlığı bulunan her bireyin 22 Mart itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Aynı zamanda herhangi bir rahatsızlığı bulunmasa da 65 yaş üstü her birey için aynı uygulama mevcut.

KRONİK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Astım: Astım, solunum yollarının süregelen bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle zaman zaman daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.

Koah: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.

En sık karşılaşılan kronik hastalıklar şunlardır:

Kalp – Damar Hastalıkları

Şeker hastaları

Solunum Yolu Hastalıkları

Tansiyon hastalıkları

Mide-Bağırsak Hastalıkları

Nörolojik Hastalar

Kas Hastalıkları

Endokrin Hastalıkları

Kadın Hastalıkları

Kanser

Romatizmal Hastalıklar

Cilt Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Kulak Hastalıkları

Böbrek Hastalıkları