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Kronik hastalıklarda erken teşhis dönemi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de kronik hastalığı olanları tespit etmek ve takibe almak için bir proje başlattı.

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Proje kapsamında 18 yaş üstü kişilerin tansiyonu ölçülüyor, 40 yaş üstündekilerin ise şeker ve tansiyon ölçümü yapılarak kalp ve damar hastalıkları riskleri belirleniyor. Aile Sağlığı Merkezleri’nde yapılan ölçümlere ait değerler, ‘Hastalık Yönetim Platformu’ programında toplanıyor, kişilerin risk durumu belirlenip, hipertansiyon ve kalp ve damar hastalıkları ile ilgili erken tanı sağlanıp, hastalık ihtimalinin düşürülmesi hedefleniyor. Pilot il seçilen Samsun, Kırıkkale, Manisa ve Adıyaman’nın ardından proje Türkiye geneline yayılacak. Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, “Bu çalışma ile amaç hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili daha erken tanı koyup ve olabilecek komplikasyon ve diğer kronik sıkıntılarla ilgili olarak erkenden önlem alıp, tedavi sürecini hızlıca başlatıp, hastalarımızın engelli hale gelmesini önlemek” dedi.   

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