Kurban eti nasıl yenmeli?

KURBAN Bayramı öncesinde uyarılarda bulunan uzmanlar özellikle böbrek hastalarının aşırı et tüketiminde kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

DİYET LİSTESİNE DİKKAT

Doç. Dr. Hadim Akoğlu, kronik böbrek hastalarının ve diyalize giren hastaların Kurban Bayramı’nda kendilerine hekimlerince verilen diyetlere uymaları gerektiğini belirtti.Doç. Dr. Akoğlu, “Diyet listelerinde alınması gereken protein miktarları belirlenmiştir. Bu miktarlar Kurban Bayramı süresince uygun kurban eti miktarına rahatça uyarlanabilir. Böylece hastalar fazla et tüketimine bağlı açığa çıkan zararlı maddelerden rahatça korunabilirler. Kurban eti tüketilirken ayrıca tuz eklenmemesi, mümkün olduğunca etin görünen yağından temizlenmesi ve kendi yağında pişirilmesi, pişirilmeden önce en az 24 saat dinlendirilmesi gerekmektedir” uyarılarında bulundu.Kronik böbrek hastalarında yüksek protein alımının böbreklere hasar vererek hastalığın ilerlemesine yol açtığına dikkati çeken Doç. Dr. Akoğlu, “Fazla protein koma gibi ciddi klinik tabloların gelişmesine yol açabiliyor” dedi.