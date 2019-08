Kurban etini en az 1 gün dinlendirin

Kurban Bayramı’nda eti doğru tüketmek çok önemli. Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, Kurban Bayramı’ndaki yeme alışkanlıklarına ilişkin uyarılarda bulundu. Kurban etinin nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda tavsiyeler veren Turanlı “Bayramda diyete özen göstermeyip, ete yüklenip, üstüne bir de fiziksel aktivite azaltıldığında kalp, diyabet, yüksek kolesterol ve böbrek hastalığı olanlar başta olmak üzere sağlıklı kişilerde de birçok soruna davetiye çıkarılmış oluyor” dedi.

DONDURUCU 4 AY SAKLAR

Kurban etinin tüketimi konusundaki püf noktaları açıklayan Turanlı “Kesilen kurban etlerinin dinlendirilmeden hemen pişirilerek tüketilmesi şişkinlik, gaz, ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bu sebeple etin en az 1 gün dinlendirilmesi, eğer taze tüketilecekse, kısık ateşte ve uzun sürede pişirilip az miktarda yenmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Etin kesim sonrası hemen kapalı ortama alınması, soğutulması ve parçalanıp en fazla 4/5 derecede bekletilmesi gerekiyor. Hastalık yapan ve bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların ete bulaşmaması veya ette var olan mikroorganizma sayısının azaltılması, toksin salınımının engellenmesi için serin yerde işlenmesi önemli. Etler eğer uzun süre saklanacaksa, kullanılacak kadar parçalara ayrılıp buzdolabı poşeti veya yağlı kağıda sarılarak buzlukta 2 hafta, derin dondurucuda 3-4 ay saklanabilir” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı tavsiyelerini şöyle sürdürdü: “Et iyi kalite proteinleri, bazı vitamin ve demir gibi mineralleri fazlaca içermesine rağmen örneğin C vitamini içermiyor. Bu nedenle etleri pişirirken sebze ilave ederek pişirmek veya yanında salata tüketmek sağlıklı beslenme açısından şart. C vitamini aynı zamanda demir mineralinin emilimini de artırıyor. Et yemeklerinin yanında salata tüketmek de posa tüketiminin artırılmasına ve kabızlık sorununun önlenmesine yardımcı oluyor.

Eti kendi yağında pişirin