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Kurban etini en az 1 gün dinlendirin

Kurban Bayramı’nda et kesimi kadar tüketimi de önemli. Sindirim sistemini zorlamadan yapılacak tüketim için Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, önemli tavsiyelerde bulundu.   

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Kurban Bayramı’nda eti doğru tüketmek çok önemli. Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, Kurban Bayramı’ndaki yeme alışkanlıklarına ilişkin uyarılarda bulundu. Kurban etinin nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda tavsiyeler veren Turanlı “Bayramda diyete özen göstermeyip, ete yüklenip, üstüne bir de fiziksel aktivite azaltıldığında kalp, diyabet, yüksek kolesterol ve böbrek hastalığı olanlar başta olmak üzere sağlıklı kişilerde de birçok soruna davetiye çıkarılmış oluyor” dedi. 

DONDURUCU 4 AY SAKLAR 

Kurban etinin tüketimi konusundaki püf noktaları açıklayan Turanlı “Kesilen kurban etlerinin dinlendirilmeden hemen pişirilerek tüketilmesi şişkinlik, gaz, ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bu sebeple etin en az 1 gün dinlendirilmesi, eğer taze tüketilecekse, kısık ateşte ve uzun sürede pişirilip az miktarda yenmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Etin kesim sonrası hemen kapalı ortama alınması, soğutulması ve parçalanıp en fazla 4/5 derecede bekletilmesi gerekiyor. Hastalık yapan ve bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların ete bulaşmaması veya ette var olan mikroorganizma sayısının azaltılması, toksin salınımının engellenmesi için serin yerde işlenmesi önemli. Etler eğer uzun süre saklanacaksa, kullanılacak kadar parçalara ayrılıp buzdolabı poşeti veya yağlı kağıda sarılarak buzlukta 2 hafta, derin dondurucuda 3-4 ay saklanabilir” dedi. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı tavsiyelerini şöyle sürdürdü: “Et iyi kalite proteinleri, bazı vitamin ve demir gibi mineralleri fazlaca içermesine rağmen örneğin C vitamini içermiyor. Bu nedenle etleri pişirirken sebze ilave ederek pişirmek veya yanında salata tüketmek sağlıklı beslenme açısından şart. C vitamini aynı zamanda demir mineralinin emilimini de artırıyor. Et yemeklerinin yanında salata tüketmek de posa tüketiminin artırılmasına ve kabızlık sorununun önlenmesine yardımcı oluyor. 

Eti kendi yağında pişirin

KURBAN Bayramı sebebiyle aşırı besin tüketimi konusunda uyarıda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, bayram günü kesilen etlerin birkaç gün sonrasında tüketilmesini önerdi. Kurban Bayramı´nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için önerilerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Murtaza Çit, bayramda kontrolü elden bırakmamak gerektiğini ifade etti. “Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemeli” diyen Murtaza Çit, spor aktiveleriyle aşırı tüketimin önüne geçilebileceğini belirtti.

KOLESTEROLE DİKKAT

Özellikle kolesterol yüksekliği, obezite, yüsek tansiyon, kalp-damar hastalığı, mide hastalığı, şeker hastalığı ve insülin direnci olan kişilerin kurban bayramında et ve şeker tüketimine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Çit, “Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan kişiler Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tütmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Kronik hastalığı olanlar etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemleri tercih etmeli, kızartmalardan kaçınmalıdır. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açsından sağlıklı bir yöntemdir” diye konuştu. 

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