Öksürük krizi için evde yapılabilecek doğal yöntemler çoğu zaman hızlı çözüm olabilmektedir. Hal böyle olunca soruna hızlı öksürük kesici kürler çare olabilmektedir. Soğuk havalar ve salgın hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan öksürüğe karşı bitkisel yöntemlerden de faydalanabilirsiniz. Peki Kuru öksürük nasıl geçer? Öksürük krizine ne iyi gelir? İşte öksürük krizine hızlı çözüm için evde bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz kürler.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?



Kuru öksürük, solunum yollarını tahriş edici maddelerden arındırmaya yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Kuru öksürüğün pek çok nedeni vardır. Bunlardan en yaygın olanları, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

Kuru öksürüğün giderilmesi bazı durumlarda zor olabilir. Solunum yolları aşırı duyarlı hâle geldiğinde, öksürme sebebiyle boğaz kolayca tahriş olur ve öksürüğün daha da şiddetlenmesine neden olabilir.

Öksürüğe doğal çözümler bulabilirsiniz. Kuru öksürüğün verdiği rahatsızlığı gidermek ve boğazı rahatlatmak için bal tüketilebilir. Bal tüketmek, boğaz ağrısını gidermek için tercih edilen, geleneksel bir yöntemdir. Bunun dışında birçok yöntemle kuru öksürüğü hızlıca kesebilirsiniz. İşte kuru öksürüğe iyi gelen bitkisel kürler...

ÖKSÜRÜK KRİZİNE NE İYİ GELİR?



Öksürük krizi; Çocuk ve yetişkinlerde görülen, uykuya dalmayı engelleyen bir rahatsızlıktır. Soğuk algınlığı ve enfeksiyon ile birlikte ortaya çıkan öksürük için evde kolayca hazırlayabileceğiniz kürleri bir araya getirdik. İşte öksürük krizlerine karşı yapılabilecek doğal ve hızlı çözümler...

ÖKSÜRÜK İÇİN SARIMSAK KÜRÜ

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dk demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor.

KARABİBER VE BAL KARIŞIMI



Balgamlı veya kuru öksürüğü kesmek için bir bardak sütün içerisine birer tatlı kaşığı toz karabiber ve bal ekleyin. Bu karışımı günde 2 defa içebilirsiniz.

BALLI TURP YÖNTEMİ



Turbun içerisini bir miktar oyun ve turbun dibini delin. Daha sonra turbu bardağın içerisine yerleştirin ve içerine bal ilave edin. Turbu o şekilde ertesi güne kadar bekletin ve bardağa damlamış olan balı tüketin.

BAL VE ZENCEFİL KARIŞIMI



Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp yiyin. Bal ve zencefil karışımı boğaz ağrısına ve öksürüğe çok iyi gelir. Toz zencefil yerine taze zencefil rendeleyip karışımı bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bal ve zencefil karışımı çocuklar için uygun değildir.

SOĞANLI SU KÜRÜ



1 tane soğanı 4 e bölüp 1 bardak su ilave edip kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp biraz soğumasını bekleyin içebileceğiniz ılıklığa geldiğinde suyunu süzdürüp bardağa koyun içine 1 tatlı kaşığı bal koyun karıştırıp için. Öksürük krizini yarım saat sonra kesen bu kür sayesinde öksürükten kurtulabilirsiniz.

AYVA YAPRAĞI VE IHLAMUR KÜRÜ



Öksürüğü hızlıca kesmek için bilinen bir yöntem de Ayva yaprağı ve ıhlamur kürüdür. Ayva yaprağı ile ıhlamuru sıcak suyun içerisinde 5 dakika kayatıp için. Bu karışımın öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.

ÖKSÜRÜK İÇİN LİMONLU KARABİBER KARIŞIMI



Öksürük krizi için bir diğer yöntem ise limonlu karabiber karışımıdır. Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde tüketmek öksürük krizine iyi gelmektedir.

TARÇINLI SÜT



Süt boğaz yolunu yumuşatır. Tarçın eklendiğinde antioksidan etkili bir karışım haline gelir. Bir kaşık bal ile içerseniz doğal antibiyotik haline gelecektir. Uykudan önce etkisini daha çok gösterir.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'DAN KURU ÖKSÜRÜK İÇİN SOĞAN KÜRÜ

1,5 su bardağı suya, 1 soğanın kahverengi kabuklarını çıkartın ve suyun içine atarak, kapağı kapatarak 5 dakika kaynatın. Ilık halde, soğuk olmayacak şekilde içilir. Gastrit gibi mide rahatsızlığı olanlar içemez.

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ



Kuru öksürük için İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen keçiboynuzu kürü ile tedavi edilmektedir. Kuru öksürük şikayeti olanlar keçiboynuzu tüketerek bu rahatsızlığı doğal yolla tedavi edebilir. Keçiboynuzu kürü, müthiş balgam söktürür.

5-6 etli Keçiboynuzunu, 2 bardak suya küçük küçük kırın.

7-8 dk. Kaynatın.

Ilıtın ve süzün.

İkiye bölerek sabah ve akşam için.

Not: Keçiboynuzunu koyu kahve veya siyah renkli olanlardan seçin.

KURU ÖKSÜRÜK İÇİN KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ

Öksürük için soğuk sıkım keçi boynuzu pekmezi tüketmek en iyi yöntemlerden biridir. Kuru öksürük için keçiboynuzu pekmezi sabah ve akşam 1 tatlı kaşığı tüketilmelidir.