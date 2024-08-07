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Sağlık

Kuş gribine karşı geliştirilen RNA aşısı kral penguen yavruları üzerinde test edildi

Fransa tarafından geliştirilen ve dünyanın dört bir yanındaki yabani kuşların ölümünden sorumlu olan kuş gribine (H5N1) karşı koruma sağlayabileceği iddia edilen RNA aşısı, ülkenin denizaşırı topraklarındaki penguenlerde denendi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Kuş gribine karşı geliştirilen RNA aşısı kral penguen yavruları üzerinde test edildi
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Le Figaro'nun haberine göre, hayvan sağlığı üzerine çalışmalar yürüten Fransız şirketi Ceva tarafından çiftlik hayvanlarını ve yaban hayatı koruma adına geliştirilen aşı, hayvanat bahçelerindeki kuşların yanı sıra doğrudan vahşi doğada da test edildi.

KRAL PENGUEN YAVRULARI ÜZERİNDE DENENDİ

Ülkenin denizaşırı topraklarından Fransız Güney ve Antarktika topraklarında yer alan Hint Okyanusu'nun güneyindeki Crozet takımadalarında, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Fransız Kutup Enstitüsünden (IPEV) bir ekip, kral penguen yavrularının üzerinde küçük ölçekli aşılama kampanyası başlattı.

DURUMLARI İYİ

CNRS araştırmacısı Thierry Boulinier, aşılanan elli kadar yavru penguenin durumunun iyi olduğunu ve aşının zararsız olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Boulinier, kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanan ve -80°C'de muhafaza edilmesi gereken bu aşının "zahmetli" olduğunu ancak geçmişteki aşılama kampanyalarından deneyimli olduklarını belirtti.

Dünyanın dört bir yanındaki yabani kuşların ölümünden sorumlu olan bu grip 2022 yılında ülkenin Brittany bölgesindeki sümsük kuşu popülasyonunun neredeyse yarısının yok olmasına neden olmuştu.

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