Limonlu suyun faydaları nelerdir? İşte 1 ay boyunca limonlu su içmenin faydaları

07 Haziran 2020 Pazar 18:06 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 18:06

Limonlu su vücudu hastalıklara karşı korumakla kalmıyor, aynı zamanda birçok fayda sağlıyor. Antiseptik ve tıbbı etkileri olan ılık limonlu suyun sağlık açısından çeşitli faydaları bulunuyor. 1 ay boyunca aç karnına ılık içilen limonlu suyun sağlığa olan etkilerini duyunca çok şaşıracaksınız. Peki Limonlu suyun faydaları nelerdir? İşte 1 ay boyunca limonlu su içmenin faydası...

Limon, antiseptik özelliği sayesinde vücudun mikroplardan arınmasına yardımcı olur ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıklara engel olur. Ayrıca limon suyu antikanserojen olması, vücutta çevresel ve beslenme faktörüyle meydana gelebilen kanser hücrelerinin oluşmasını engeller.

Limonu tek başına yemek zor olduğu için daha çok ılık su ile karıştırılarak içilebilir. Özellikle sabah aç karnına içilen limon suyunun başta bağışıklık sistemini güçlendirmesinden, metabolizmayı çalıştırmasına kadar insan sağlığına sayısız faydası vardır. Limon aynı zamanda cilt ve saç bakımında da kullanılan etkili bir besindir.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLER

Her gün yarım limon suyunu 1 bardak suyun içine sıkıp içmek böbrek taşlarının oluşumunu engeller.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

İçerdiği pektin lifler sayesinde limonlu su açlık hissini ve kalori alımını azaltır. Genel olarak alkali besinleri daha çok tüketirseniz, daha hızlı kilo verirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Enfeksiyon ve hastalıklara neden olan patojenik bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını önlemeye yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin yükselmesine yardımcı olur. Böylece grip gibi enfeksiyon hastalıklarından korunmanızı sağlar.

ROMATİZMAYI ÖNLER

Limonlu su ürik asidi eritmeye yardımcı olur. Böylece düzenli tüketildiğinde romatizma gibi hastalıklarının önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur..

KARACİĞERE ENERJİ VERİR

Mide ekşimesi durumunda abir bardak içilen limonlu su rahatlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda limonlu su karaciğerdeki kalsiyum ve oksijen seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Karaciğere enerji vererek kuvvetlendirir.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Limonlu su içmek, kanseri önlemede faydalıdır. Araştırmalar, limonun tümör önleyici özellikleri ile kanser riskini azaltmada yardımcı olduğunu gösteriyor.

Güçlü bir antioksidandır, vücudu toksinlerden arındırarak hastalıkların yayılmasını önler

Günlük düzenli olarak tüketildiğinde sindirim sisteminin daha sağlıklı olmasını sağlarken kabızlık gibi hastalıkların yaşanmasına engel olur.

Özellikle kışın solunum yolu hastalıkları, öksürük, yüksek ateş, grip, nezle gibi hastalıklarda başvurulan etkili bir tedavi yöntemidir.

İçerdiği sitrik asit sayesinden pH değerinin yükselmesini sağlar bu da böbreklerde taş oluşumuna engel olur.

Kan ve damar sağlığında tesiri oldukça yüksek olan limon düzenli tüketildiğinde tansiyonu düşürdüğü görülür.

Limon, içerdiği kalsiyum, magnezyum, potasyum sayesinde kemik erimelerine önler, kemik ve kas ağrılarına faydalıdır.

Hamilelerin limon tüketmesi doktorlar tarafından tavsiye edilir, çünkü içerdiği C vitamini bebeklerin beyin gelişime katkı sağlamaktadır.

Diş ve diş etleri için de oldukça sağlıklıdır. Diş fırçasına birkaç damla limon sıkıldığında diş ağrısına iyi geldiği gibi diş eti iltihabını önler.

Limon suyu, her gün düzenli olarak içildiğinde kanser hücrelerinin beslenerek yayılmasına engel olur.

Cilde sürüldüğünde sivilcelerin kurumasına yardımcı olur ve sivilce izlerini iyileştirir.

Limon saça uygulandığında saç derisinde oluşan kuruluk ve kepekleri tedavi eder ve saçları daha çabuk uzatır.

Sabahları içeceğiniz ılık limon suyu kafein bağımlılığına son verir.

Kemik erimesini durdurur

Limon suyunun içinde bulunan C vitamini vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısı ile kemik erimesi ile savaşmaya yardımcı oluyor.

Bebeklerin kemik gelişimine yardımcıdır

İki yemek kaşığı taze sıkılmıs limon suyu, suyla karıştırılarak hamilelikte içildiğinde, bebegin kemik gelişimine yardımcı oluyor.

Limon suyu uykusuzluğa iyi gelir

Limon suyu daha iyi uyumanızı sağlıyor.

Limon suyu cildinizi temizler

C vitamini kırışıklığınıza ve siyah noktalarınıza iyi gelir, kandaki toksinleri temizler. Sabahları içtiğiniz ılık suyun etkisini arttırmak adına, limon suyunu doğrudan cildinize de sürebilirsiniz.