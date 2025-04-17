Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki listeye yeni eklenen ürünlerde, kanatlı eti, tek tırnaklı eti, bitkisel yağ tespiti, natamisin gibi uygunsuzluklar yer alıyor.

Listeye yeni eklenen ürünlerle birlikte "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 216'ya, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 1.287'ye yükseldi.

LAHMACUNDAN TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

Bakanlığın denetimleri sonucunda ortaya çıkana göre Sakarya'da bir işletmenin lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespit edildi.

Öte yandan sumak ve kırmızı toz biberde ise gıdada kullanımına izin verilemeyen boyaya rastlandı.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde ise ilk göze çarpan kaşar peynirlerinde bitkisel yağ kullanımı oldu.

Ayrıca çoğu ildeki denetimlerde süt ürünlerinde yağ oranının düşük olması dikkatlerden kaçmadı.