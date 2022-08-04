Literatüre girecek! Genzinden 4.5 santimetrelik kitle çıkarıldı

Kentte yaşayan 38 yaşındaki Ertuğrul Engin'in, iki yıl önce nefes darlığı ve yutma şikayeti başladı. Aynada baktığında geniz bölgesinde bir kitle fark eden Engin, Antalya ve Isparta'da hastanelere başvurdu.

Hastanın genzinden gırtlağına kadar uzanan kitle tespit edildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine giden hastaya, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Sivrice başkanlığındaki ekip tarafından, endoskopi yardımıyla operasyon yapıldı.

Başarılı bir şekilde çıkarılan kitlenin, 4,5 santimetre olduğu görüldü. Sağlığına kavuşan Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aylarca yemek yemekte zorlandığını, nefes darlığı çektiğini dile getirdi.

Ameliyatının riskli görüldüğünü vurgulayan Engin, "Gece uyurken güçlük çekiyordum. Ameliyat sonrası nefes almam düzeldi, hiçbir problemim kalmadı." dedi.

- LİTERATÜRE KAZANDIRILACAK

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Sivrice de hasta geldiğinde durumunun kötü, solunumunun durma noktasında olduğunu anlattı.

Dilin arkasına kadar sarkan yumruk büyüklüğünde bir kitle tespit ettiklerini anlatan Sivrice, şunları kaydetti:

"Burnundan girip genzine baktığımızda kitlenin oradan başladığını, aşağı doğru sarktığını fark ettik. Bunun üzerine radyolojik değerlendirmeleri yapıldı. MR çekildikten sonra geniş tabanlı ama genzine tutunan bir kitle olduğunu gördük. Özellikle ağız içinde daha aşağıda gırtlak bölgesinde görülen çok nadir vakalardandı. Genizden başlayan kitle aşağı doğru sarkıyordu. Operasyonumuz başarılı geçti, nadir vakalardan olduğu için literatüre bildireceğiz."