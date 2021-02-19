Mamografi ile kanser 2 yıl öncesinden yakalanabiliyor

DHA 19 Şubat 2021 Cuma 10:00 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 10:00

Erken tanının günümüzde birçok kanser için çok yüksek oranda tedavi başarısı getirdiğini anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Çelebi, bunların başında meme kanserinin yer aldığına dikkat çekti. Tarama ve beraberinde erken tanı sayesinde meme kanseri tedavisinde bugün yüzde 90'la varan oranlarda tedavi başarısı sağlanabildiğine işaret eden Doç. Dr. Filiz Çelebi, tarama ve tanı mamografisi konusunda bilgi verdi.

"TARAMAYA KATILAN 10 KADINDAN 1'İNE TANI KONULUYOR"

Tarama mamografisinin herhangi bir belirti ya da şikâyeti olmadan, olası kanserli hücrenin araştırılması amacıyla yapıldığını anlatan Doç. Dr. Çelebi, görüntülerle şüpheli bir görüntünün tespit edilmesi halinde ayrıntılı değerlendirme için kadının geri çağrıldığını belirtti. Özellikle ayrıntılı değerlendirme için tekrar çağrılan kadınların bu durumdan çok endişe ettiklerini, korktuklarını anlatan Doç. Dr. Filiz Çelebi, "Bu konuda endişeye kapılmaya gerek yok. İstatistiklere bakıldığında ayrıntılı görüntüleme ve testler için geri çağırdığımız kadınlar arasından her 10 kadından 1'inde bile az oranlarda meme kanseri tanısı konuluyor" dedi.

"MAMOGRAFİ GENELLİKLE 10-15 DAKİKA SÜRER"

Gerek tarama gerekse tanı amaçlı yapılan mamografi için asıl önemli noktanın zaman kaybetmemek diye konuşan Doç. Dr. Filiz Çelebi, "Tarama sonrası memede birtakım belirtilerin görülmesi demek mutlaka kanser olduğu anlamına gelmez. Tarama amaçlı yapılan mamografi, genellikle 10-15 dakika sürer. Tanısal amaçlı yapılan mamografide ise süre şüpheli alanlar daha ayrıntılı değerlendirildiği için biraz daha uzundur. Yoğun meme dokusuna sahip hastalarda ve mamografide net değerlendirilemeyen lezyonlar olduğunda tanı koymak amacıyla mamografiyle birlikte ultrasonografiye de ihtiyaç duyulabilir. Hekiminiz, memede şüpheli lezyonun sadece mamografi ve ultrason ile tanı koyulamadığı durumlarda ek tetkik olarak ya da ailevi meme kanseri öyküsü olan olgularda tarama amacıyla MR incelemesi de önerebilir."

"AĞRI SEVİYESİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR"

Birçok kadının mamografiyi ağrılı bir işlem olduğu gerekçesiyle geciktirdiğini hatırlatan Doç. Dr. Filiz Çelebi, bu yaklaşımın son derece tehlikeli olduğunu ve zaman kaybına neden olarak meme kanseri teşhisini geciktirebileceğini vurguladı. İşlem sırasında hissedilen ağrının da kişinin ağrı eşiğine göre değiştiğini belirten Dr. Filiz Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: "Ağrı seviyesi; mamografi çekiminin adet dönemi öncesine denk gelmesi, kişisel acı toleransı ve işlem sırasında kişinin nasıl konumlandırıldığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Oluşabilecek ağrı ve hassasiyetin önüne geçmek için adet döngüsü bittikten sonra mamografi çekimi yapılması tercih edilmelidir.

"KESİN TANI İÇİN BİYOPSİ ŞART"

40 yaşından sonra yılda bir kez yaptırılan mamografide meme kanserlerinin büyük ölçüde erken tanısının konulabildiğini işaret eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Bağdat Caddesi Polikliniği Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Çelebi, "görüntüleme yöntemleriyle memede şüpheli bir lezyon görüldüğünde, kanserinin kesin tanısı için görüntüleme eşliğinde biyopsi yapılması gerekir" uyarısında bulunarak sözlerini bitirdi.