Mango faydaları nelerdir nasıl yenir Mango meyvesi zararları var mı? Hem sağlıklı hem oldukça lezzetli Mango faydasını saymakla bitmiyor. Peki Mango sağlığa nasıl etki eder? Mango nasıl bir meyvedir? Mango nasıl yenir? Mango nasıl kesilir? Mangonun faydaları nelerdir? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanserle savaşır. Kolestrolü düşürür. Cildi gençleştirir. Mango meyvesi enine değil boyuna ortadan ikiye kesilir. Bu şekilde kesildikten sonra çekirdeği rahatça meyveden ayrılacaktır. Geri kaçan çekirdek dokusu kaşık yardımıyla uzaklaştırıldıktan sonra yarım mango baklava dilimi veya kareler şeklinde meyve bıçağı ile dilimlenir. Ayrıca mango bıçak yardımıyla boylamasına yapılan izler sayesinde kabukları muz soyar gibi soyulabilir. Mango, potasyum ve magnezyum açısından zengin bir meyvedir. Özellikle mango meyvesini tüketmeyi çok seviyorsanız, mango nasıl yenir öğrenmelisiniz. Mango ülkemizde ve dünyanın birçok farklı bölgesinde yetişebilen bir meyve türüdür. İşte Mango meyvesi hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

Mango nasıl bir meyvedir?

Mango, sarı, turuncu renkli tropikal bir meyve çeşitidir. Mango dış görünüş olarak çok sevilen diğer meyve türü olan şeftaliye benzemektedir. Mangonun dış görünümü tüysüz bir şeftaliyi andırmaktadır. Mango meyvesi çok sıcak iklimlerde yetişmekte olan bir meyve türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Mangonun yetişmesi için en az 30 derece sıcaklık olması gerekmektedir. Bu derecenin altında yer alan bölgelerde mango yetişmemektedir. Çekirdekli bir meyve türü olan mango tüketimi çok sağlıklıdır ve çoğu doktor tarafından sık sık mango tüketimi yapılması önerilmektedir. Oldukça hoş bir kokuya sahip olan mango içinde bol miktarda C, A ve B vitaminleri yer almaktadır. Mangonun yetiştiği bölgeler arasında Güney Afrika, Orta Amerika yer almaktadır.

Mango gibi heyecanlandırıcı, enerji verici ve lezzetli çok az meyve vardır. Pürüzsüz bir dokuya ve çarpıcı bir renge sahiptir. Mangonun birçok farklı türü vardır. Bu farklı türlerin ortak özellikleri ise hepsinin ortasında büyük bir çekirdeğin bulunması ve hepsinin etli olmasıdır. Ayrıca tüm türlerin sağlığınıza sayısız faydası vardır.

Mango nasıl kesilir?

Mango meyvesi enine değil boyuna ortadan ikiye kesilir. Bu şekilde kesildikten sonra çekirdeği rahatça meyveden ayrılacaktır. Geri kaçan çekirdek dokusu kaşık yardımıyla uzaklaştırıldıktan sonra yarım mango baklava dilimi veya kareler şeklinde meyve bıçağı ile dilimlenir. Ayrıca mango bıçak yardımıyla boylamasına yapılan izler sayesinde kabukları muz soyar gibi soyulabilir.

MANGO FAYDALARI NELERDİR?

Kanseri önler

Araştırmalar, mango meyvesinde antioksidan bileşiklerin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı bulunmuştur. Bu bileşikler, kuersetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin, gallik asit ve metilgallatın yanı sıra bol enzimleri içerir.

Kolesterolü düşürür

Yüksek lif, pektin ve C vitamini seviyeleri , özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein serum kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Cilt temizler

Temiz ve arınmış bir cilt için mango tüketilmesi önerilir. Mango tıkanmış gözenekleri temizlemeye ve sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Göz sağlığını iyileştirir

Her gün tüketilen bir dilim mango , A vitamininin gerekli günlük değerinin yüzde 25'ini sağlar, bu da iyi görme ve gece körlüğünü ve göz kurumasını önler.

Tüm vücudu alkalize eder

Tartarik asit, malik asit ve meyvede bulunan sitrik asitler, vücudun alkali rezervinin korunmasına yardımcı olur.

Cinsel hayatı canlandırır

Mangolar E vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Cinsel yolla ve E vitamini arasındaki mükemmel bir bağlantı bulunur. Her gün bir dilim tüketilen mango özellikle erkeklerde iktidarsızlık problemini önler ve cinsel hayatın canlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda seks hormonlarını düzenleyen mango, cinsel tansiyonu artırmaya yarayan E vitamini sayesinde erkeklerin sperm sayısının artmasını sağlar. Hamile kalmak isteyenlere mango şiddetle tavsiye edilir.

Sindirime yardımcı olur

Mangodaki zengin lif içeriği sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Bu sağlıklı kaliteye sahip mango dâhil olmak üzere birçok meyve bulunmaktadır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Mangolardaki C vitamini ve A vitamininin fazla olması bağışıklık sistemini sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur.

Kansızlığı giderir

Mangonun içerisinde yer alan zengin demir içeriği aneminin tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketilen mango kırmızı kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur.

Hamilelikte faydalı

Mangolar hamilelik sırasında demir gereksinimlerini karşıladıklarından hamile kadınlar için faydalıdır. Doktorlar genellikle hamilelik sırasında demir tabletleri reçete ederler, ancak takviye yerine, sulu mangolarla sağlıklı demir açısından zengin bir diyetin tadını çıkarabilirsiniz.

Yaşlanmayı geciktirir

Mango, vücutta kolajen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. Kollajen, kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur, böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle, mango haklı olarak yaşlanma karşıtı bir gıda olarak adlandırılabilir.