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Sağlık

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri: Maske, emniyet kemeri gibidir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazi Huri, maskeyi emniyet kemerine benzeterek, 'Maskeyi neden taktığınızı, işe yaradığı zaman anlarsınız. Herhangi bir klinik bulgusu olmayan virüs taşıyıcılarından korunmak için sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma, asansör, pazar gibi halka açık yerlerde maske kullanılması gerekir.' dedi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 11:58
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Koronavirüs pandemisine ilişkin sosyal medya üzerinden halkı bilinçlendirecek çalışmalar yapan, 2018 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne sahip Doç. Dr. Huri, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 

Bugüne kadar önemli sayıda sağlık çalışanının pandemiden etkilendiğini ortaya koyduğunu ifade eden Huri, "Bu da önümüzdeki günlerde bizlerin kişisel korunmamız için gerekecek sağlık ekipman ihtiyacının artabileceğini göstermektedir." diye konuştu. 

Huri, son zamanlarda yapılan uluslararası bilimsel yayınların ve Dünya Sağlık Örgütünün bilgilendirmelerinde, maske kullanımının öne çıktığına işaret etti. Türkiye'de de toplu bulunan mekanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Huri, şunları kaydetti: "Maske, emniyet kemeri gibidir. Neden taktığınızı, işe yaradığı zaman anlarsınız. Herhangi bir klinik bulgusu olmayan virüs taşıyıcılarından korunmak için sosyal mesafeyi koruyamadığımız toplu taşıma, asansör, kapalı kurumlar, pazarlar gibi halka açık yerlerde maske kullanılması gerekir. Japonya, Hong Kong bölgesi ile Singapur bunu yaptı ve şimdi İsrail'de maske zorunluluğu getirildi." 

- "SOSYAL MESAFE YIĞILMALARI ENGELLER"

Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyon ve evde kalmanın önemini vurgulayan Huri, "Sosyal mesafe, aynı anda çok fazla kişinin hastalanmasını önleyerek hastanelerdeki yığılmayı engelliyor. Bu zaman diliminde de sağlık çalışanları yeterli ekipmanla aynı anda daha az sayıda hastaya tedavi uygulayarak hastanelerdeki taşmayı engelliyor ve zaman kazanılıyor." bilgisini verdi.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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