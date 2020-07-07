07 Temmuz 2020 Salı 10:00 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:11

Her bilimsel gerçeğin karşısına dikilen hurafe üreticileri maske konusunda da boş durmadı. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bütün bilimsel mercilerin Covid-19 enfeksiyonunun bulaşmasını engelleyen elimizdeki en önemli silahlardan birinin maske olduğunu duyurması, ülkemiz gibi koronavirüsle savaşta pozitif bilimi takip eden ülkelerin maskeyi mecburi kılması üzerine ‘sözde bilim hurafecileri' harekete geçti. Sosyal medya üzerinden maskenin zararlarını anlatan videolar ve yazılar paylaşmaya başladılar.

Türkiye Gazetesi'nde yer alana habere göre, Henüz aşının ve koronavirüs tedavisi için geliştirilmiş ilacın bulunmadığı günümüzde maskenin vazgeçilmez bir korunma yöntemi olduğunu söyleyen iç hastalıkları ve kan hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “maske yalanları”nı ve işin gerçeğini anlattı… Prof. Dr. Çetiner, Japonya, Güney Kore ve Vietnam gibi ülkelerin enfeksiyonu maske kullanarak kontrol altına aldığını belirterek “ABD'de maskenin mecburi olduğu eyaletlerde enfeksiyon yayılım hızı yüzde 25 azalırken mecburi olmayan eyaletlerde yüzde 80 yükseliyor. Maske takmak kişisel bir karar değil, karşımızdakine saygının, yakınlarımıza verdiğimiz önemin ifadesi” dedi…

İDDİA: MASKE, KARBONDİOKSİT ZEHİRLENMESİNE YOL AÇAR.



Doğrusu: Karbondioksit molekülleri, koronavirüs enfeksiyonuna yol açan Covid-19'dan bile küçüktür. Dolayısıyla maske taktığınızda dışarıdan Covid-19'u ağzınıza ve burnunuza almazsınız. Buna karşılık maske takarken ağzınızdan ve burnunuzdan çıkan karbondioksit de maskenin içine hapsolmaz. Küçük olduğu için çıkar gider. Maske taktığı için karbondioksit zehirlenmesi geçiren herhangi bir vaka gösterilmemiştir.

İDDİA: MASKE BAŞ AĞRISI, HÂLSİZLİK, BULANTI YAPAR.



Doğrusu: Bunlar maskenin verdiği fiziki rahatsızlıklarla ilişkili olabilir ama maskenin bu tür yan etkilerinin olması mümkün değil. Cerrahlar 1920 yılından beri bütün cerrahi operasyonlarında bu maskeyi takıyorlar ve hiçbirisinde karbondioksit artışı ve buna bağlı rahatsızlıklar ortaya çıkmadı.

İDDİA: MASKE TAKTIĞIMIZDA KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜYOR.



Cevap: Maskeyle yetersiz oksijen alacağımız ve dolayısıyla oksijensiz kalacağımızla da ilgili hiçbir bilimsel bilgi yok. Sekiz saat maske kullanan sağlık personelinin parmaktan kan oksijen seviyesini ölçtüğünüzde normal düzeylerde olduğunu görebiliyorsunuz.

NE ZAMAN KULLANILMAZ?

Prof. Dr. Mustafa Çetiner sadece iki durumda maskenin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söylüyor. İki yaşından küçük çocuklarda ve spor yaparken… Spor yaparken aşırı derecede artan oksijen ihtiyacının maskenin ardından karşılanamayacağını ifade eden Prof. Dr. Çetiner “Dışarıda açık havada spor yaparken maske takmayın. İçerdeki mekânlarda ise fiziki mesafeyi 5-6 metre gibi ayarlayarak spor yaparken maskenizi çıkarın” diyor.