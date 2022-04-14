Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti. Bakan Koca, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısının, en önemli toplantılardan biri olacağını belirten Bakan Koca, "Endişe enmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı müsterih olun." dedi.

Bakan Koca, şunları kaydetti;

Şu an 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Hatırlarsanız geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi o yaza giriyoruz. Giresun'da da üç ay önce hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz müsterih olun diye konuşmam olmuştu. O dönemde de bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere endişe ile yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum, Endişe etmeyiniz en kötü günlerimiz geride kaldı müsterih olun.

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak.