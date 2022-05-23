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Sağlık

Maymun çiçeği virüsü bir Avrupa ülkesinde daha görüldü!

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
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Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

Brenner-Küng, hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi.

Brenner-Küng, 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini paylaştı.

- Maymun çiçeği virüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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