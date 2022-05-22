Coronavirüsten sonra şimdi de Maymun çiçeği virüsü tehlikesi ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, Maymun çiçeği virüsü hakkında vakaların artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Peki Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Turkiye'de var mı? Maymun çiçeği ölümcül bir hastalık mı, nasıl bulaşır? İşte konu hakkında tüm bu soruların cevabı...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü 12 ülkede 80 kişide görüldü.

Maymun çiçeği virüsünün bedenin farklı bölgelerinde oluşan bazı semptomları bulunmaktadır. İlk tespit edilen semptomlar arasında yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik öne çıkıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü hastalık bulaşmış bir kişiyle yakın temasta olan birisinden kolaylıkla bulaşabiliyor. Virüs ciltteki bir yaradan, solunum yoluyla ya da göz-burun-ağızdan bulaşabiliyor.

Uzmanlar cinsel yollarla da virüsün bulaşabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Öte yandan bu hastalık, virüs bulaşan maymun, fare ve sincap gibi canlılardan ya da üzerinde virüs bulunan yatak örtüsü, elbise, kıyafet gibi ürünlerde de bulaşabiliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEREDEN ÇIKTI?

Maymun çiçeği virüsü şu ana kadar resmi olarak dokuz Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya'da görüldü.

Normalde Orta ve Batı Afrika'nın ücra köşelerinde rastlanan bu hastalığın görüldüğü Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç oldu.

Genelde Orta ve Batı Afrika'da ortaya çıkan ve zaman zaman salgın halini alan maymun çiçeği virüsü (monkeypox) farklı ülkelerde çok sayıda insanda tespit edildi.

MAYMUN ÇIÇEĞI BELIRTILERI NELER?

Belirtiler arasında ateş, yoğun baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, yorgunluk, lenf bezi şişkinliği, deride döküntü ve lezyon yer alıyor.

Ateş arttıkça vücutta bir kızarıklık ve kaşıntı oluşmaya başlıyor. Bu genelde yüzde başlıyor ve daha sonra vücudun başka noktalarına ulaşıyor.

Genelde avuç içinde ve ayakların tabanlarında yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Kaşıntı aşırı derecede rahatsız edici ya da acı verici olabiliyor.

Öte yandan bu kaşıntı süreci geçtikten sonra ayak tabanları ve avuç içindeki yaralar kabuk bağlıyor ve geçiyor.

Döküntü genellikle ateşten 1-3 gün sonra başlıyor.

Lezyonlar düz veya şişkin olabiliyor, işi saydam veya sarımsı bir sıvıyla dolabiliyor ve ardından genellikle çatlayıp, kuruyup düşüyorlar.

Vücuttaki lezyon sayısı birkaç adetten binlerceye kadar değişebiliyor.

Döküntü genellikle yüz, avuç ve ayaklarda yoğunlaşırken gövdede daha az görülüyor.

Ağız, cinsel organlar ve gözlerde de ortaya çıkıyorlar.

Bu semptomlar 2-4 hafta sürdükten sonra genellikle kendiliğinden geçiyor.

Maymun çiçeği geçirenlerle yakın temaslı olanların da sağlık birimlerine haber vermesi tavsiye ediliyor.

Bilim insanları ve uzmanlar bu enfeksiyonun genelde 14-21 gün arasında sürebileceğini belirtiyor.

MAYMUN ÇIÇEĞI VIRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Çoğu vakada semptomlar kendiliğinden geçse de virüs bazı kişiler için ölümcül yolabiliyor.

Yeni doğan bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için bu virüs daha fazla tehdit oluşturuyor.

Ağır vakalarda deri enfeksiyonu, zatürre ve körlüğe kadar ilerleyebilen göz enfeksiyonları görülebiliyor.

Hastalık birkaç hafta içerisinde kendi kendine tamamen geçebilirken buna karşılık bazı durumlarda çok ağır geçebiliyor.

Vakaların en sık görüldüğü Afrika ülkelerinde ölüm oranı yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor.

MAYMUN VİRÜRÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yapı itibarıyla benzerlik gösteren Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruma sağladığı da biliniyor.

Öte yandan antiviral ilaçların da etkisinin olduğu aktarıldı.