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Menopoz sonrası hafif egzersiz kemik kırılması riskini azaltıyor

Menopoz döneminde hafif egzersiz yapan kadınlarda, kemik kırılması riskinin, yapmayanlara göre daha az olduğu tespit edildi.

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Kadın Sağlık Girişimi (WHI) verilerine dayanarak yapılan araştırmada, menopoza girmiş kadınlarda düzenli olarak hafif egzersiz yapanların yapmayanlara göre kırık yaşama riskinin daha az olduğu saptandı.

ABD'deki 40 tıp merkezine kayıtlı, yaşları 50 ila 79 olan 77 binden fazla kadının, 14 yıllık sağlık verileri incelendi.

Araştırmada, kadınların yaptıkları egzersize, ne kadar hareketli olduklarına ve kemik kırıkları arasındaki ilişkiye bakıldı.

Çalışmada, düzenli olarak yürüyüş ve ev işleri gibi egzersiz yapan kadınlarda, kemik kırılmasının daha az yaşandığı belirtildi.

Günde 9,5 saatini oturarak ya da yatarak geçiren menopoz dönemindeki bir kadının aktif olan diğerine göre kemik kırılması riskinin en az yüzde 10 daha fazla olduğu ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları "Jama Network Open"da yayımlandı.

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

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