MHRS randevu alma işlemi nasıl yapılır? MHRS e-devlet randevu alma ekranı

23 Haziran 2020 Salı 14:26 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:26

MHRS e-devlet randevu sayfasından aynı zamanda tahlil sonuçları da görülebiliyor. Özellikle tüm dünya ülkelerinin mücadele ettiği corona virüsten dolayı hastaneye gidemeyen, gitmek istemeyen vatandaşlar MHRS hastane portal tahlil sonucu sorgulama ekranı ile işlemlerini kolayca halledebiliyor. Vatandaşlar internette MHRS randevu alma işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arıyor. MHRS e-devlet randevu alma ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde hem hastane randevusu almak hem de sonuçları öğrenmek çok kolay ve hızlı oluyor. MHRS randevu alma işlemi için MHRS e-devlet randevu alma ekranına nasıl ulaşacağını merak eden vatandaşlar bu konu hakkında arama motorları üzerinden bilgilere göz atıyor. Haberimizin içeriğinde MMHRS e-devlet randevu alma ekranını bulabilirsiniz.

MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni üyelik almak için www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine gidilerek, sağ tarafta yer alan "Randevu Al" butonuna bastıktan sonra yönlendirilen sayfa MHRS giriş ekranı. Giriş ekranında isterseniz e-devlet ile giriş yapabilir, isterseniz de "Yeni Üye" seçeneğine tıklayarak üyelik işleminizi yapabilirsiniz. Üye olurken sizde belirleyeceğiniz bir şifre ve T.C. kimlik numaranız ile işlemi tamamlayabilirsiniz.

MHRS E-DEVLET RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS TAHLİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile hastanelerde sıra saatlerce sıra bekleme sorunu hem hastalar hem de hasta yakınları için ortadan kalktı. İnternet üzerinden, istenilen hekimi seçerek randevu alınabilir ya da yaptırılan tahlillerin sonuçlarının çıkıp çıkmadığını kontrol edilebilecek.

Bu uygulamalardan faydalanmak için öncelikle www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine giderek giriş yapmak gerekiyor. Eğer daha önce üyelik almadıysanız, yeni üyelik oluşturmalısınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Öğretim üyelerimiz dahil olmak üzere tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar. Hastalardan isteğimiz, lütfen randevu saatlerine özen göstersinler. Biz hastane içerisinde ortalama 30 dakikada bir hasta kabul ediyoruz. Hastaların temiz bir ortamda muayene olmaları için, ortamdaki aletler dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra hasta kabülü yapılıyor" dedi. Gerek, "Güven içerisinde başvurabilirler. Yeter ki maskelerini takıp gelsinler. Bekleme salonlarında da fiziki mesafe kurallarına uysunlar. Biz buna uygun tedbirleri aldık. Gelen hastalarımız da buna özen göstermeliler" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, 1 Haziran itibarıyla başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte hastanelerde poliklinik başvurularının da artmaya başladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ALO 182 üzerinden alınacak randevu ile vatandaşların hastaneye gelmeleri gerektiğini ifade eden Gerek, "Hastaları bu şekilde kabul edebiliyoruz. Acil hastaların ya da herhangi bir komplikasyonla karşılaşmış hastaların ise 24 saat süreyle başvurma hakları var." dedi.