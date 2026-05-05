  • MHRS'de rekor düşüş! Bekleyen randevu talebi sayısı hızla eriyor
Sağlık

MHRS'de rekor düşüş! Bekleyen randevu talebi sayısı hızla eriyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHRS'de Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının alınan önlemlerle 463 bine indiğini ve randevu bekleyen vatandaş sayısında yüzde 88,3 oranında rekor bir düşüş sağlandığını açıflatı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 11:10
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dört bir yanında sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Önceliklerinin rakamlar değil, vatandaşın sağlığı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğumuz çabanın somut karşılığını göstermek adına bu verileri paylaşmakta fayda görüyorum. Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını, kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda yüzde 88,3 oranında, rekor bir düşüş sağladık. Sağlık sorunlarınızda ilk adım olarak aile hekimlerimize başvurmanız çok kıymetli. Aile hekimlerimiz, muayene sonrası gerekli gördükleri durumlarda vatandaşlarımıza doğrudan randevu oluşturabiliyor. Bu kapsamda son 1 yılda aile hekimlerimiz üzerinden yaklaşık 13 milyon vatandaşımıza randevu oluşturuldu."

Bakan Memişoğlu, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan aile hekimlerine, uzman hekimlere ve sağlık ordusunun her bir ferdine teşekkürlerini iletti.

