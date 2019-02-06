Mide botoksu zayıflamada başarılı bir yöntem mi? (Mide botoksu nedir?)

Mide botoksu Safiye Soyman’ın yapmasıyla birlikte gündeme geldi. Genellikle gençleştirici etkisiyle bilinen botoks, son yıllarda bir zayıflama yöntemi olarak da adını duyurdu. İlk olarak Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşan mide botoksu, son yıllarda ülkemizde de rağbet görmekte. Ancak bu yöntem mide problemleri olanlara için uygulanamadığı belirtildi.



Safiye Soyman mide botoksu yaptırdı! Renkli kişiliğiyle tanınan şarkıcı Safiye Soyman, zayıflamak için mide botoksu yaptırdı.



Safiye Soyman, “Ameliyat olmaktan korktum. Bunun yerine midemin iştah merkezine yüzümüze yapıldığı gibi botoks uygulandı. Yeme isteğim kesildi. 20 günde 5 kilo verdim. 67 kiloydum, 62’ye düştüm. Hedefim 55 kilo olmak. Hemen sonrasında karın gerdirme estetiği yaptıracağım” dedi.



“ŞOKTAYIM”



Ünlü şarkıcının hayat arkadaşı Faik Öztürk, “Safiye'yi iştahsız görmeye alışık değilim, şoktayım” dedi.







MİDE BOTOKSU NEDİR?



“Botoks kasların kasılmasını engelleyerek kaslarda 4-6 ay arası süren hareketsizlik ya da bilinçli oluşturulan yapay bir felç meydana getirir. Alerji veya başka yan etki oluşturma riski çok az olduğundan çok güvenli bir ilaçtır. Yıllardır tıpta güvenle ve başarıyla kullanılan botoksun ameliyatsız Obezite tedavisi için kullanılması yeni bir uygulamadır.



Bilinen en etkili biyolojik toksin olan botulinum toksininin (botoks), tıpta çizgili ve düz kasların fazla kasılmasının sebep olduğu düşünülen birçok hastalıkta başarı sağlıyor. Botoksun görsel olarak ciltte kırışıklıların gidermesinin yanı sıra bir takım nörolojik rahatsızlıklarda da etkili olduğu uzmanlar tarafından kanıtlandı. Şimdi ise botoks uygulaması, etkili bir tedavi yöntemi olarak dünyada ve Türkiye'de fazla kilolardan kurtulmak için mideye uygulanmaya başlandı.



Mide botoksu olarak kullanılan botulismus toksini dermatolojik, estetik veya ürolojik amaçlı kullanılan botoksla aynı özelliktedir. Mide botoksu yapılırken vücut kitle indeksi baz alınmaktadır.



MİDE BOTOKSU İLE NASIL KİLO VERİLİYOR?



Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, konu ile ilgili önemli bilgiler aktardı: Mide botoksu ile midenin çok geniş bir alanına enjeksiyon yapılarak mide kaslarının etkisiz hale gelmesi sağlanır. Midede kasılmayı sağlayan kasların bu özelliğini yapamaması durumunda gıdalar midede uzun süre kalabilir. Normalde karbonhidratlar 2-3 saatte ya da 4 saatte, proteinlerle birlikte alındığı zaman 4-4,5 saate boşalabilirken bu uygulamadan sonra mide boşalma süresi 12 saate kadar çıkabilir. Bu şekilde hastaların iştahları azalarak midedeki tokluk hissi uzar ve hasta kilo vermeye başlar.