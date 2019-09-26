Milyonlarca insan aşıyla kurtulabilir 

ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin portalında yayınlanan makalede ekip, evrensel bir grip aşısı geliştirilmesinin insanların yaşamlarına etkisini gösterdi. Tüm insanlar tarafından ortak olarak kullanılabilecek grip aşısının etkisini gözlemlemek isteyen bilim insanları, bu değerlendirmenin sağlıklı bir biçimde yapılması için bir matematiksel model geliştirdi. Araştırmacılar bu duruma rağmen, grip aşılarının etkinliğinin yüzde 44 oranında olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ABD’de bulunan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından, yüzde 75 etkinlik oranına sahip ve grip enfeksiyonlarında büyük oranda azalma yaşatacak evrensel grip aşısı geliştirildi. Bilim insanları, evrensel bir grip aşısıyla enfeksiyon yaşayan insan sayısında 17 milyonluk azalma ile 19.500 daha az ölüm yaşanacağının altını çizdi.