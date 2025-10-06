Milyonlarca katarakt hastası için “İyiliğe Bu Gözle Bakın” kampanyası

Dünya Sağlık Örgütü verileri yeryüzünde 2 milyardan fazla insanın görme bozukluğu yaşadığını gösteriyor. Bu insanların 1 milyardan fazlası ise glokom, trahom ve katarakt gibi önlenebilir rahatsızlıklar nedeniyle görme yetisini kaybediyor. DSÖ'ye göre önlenebilir göz hastalıklarının başında gelen katarakt ile yaşayan 94 milyon ihtiyaç sahibi sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için görme yetisini kaybetme riskiyle yaşıyor. Her sene katarakt hastalığına dikkat çekmek için kampanya başlatan Yeryüzü Doktorları, bu yıl da "İyiliğe Bu Gözle Bakın" temasıyla kampanyasını duyurdu. Yıl içerisinde onlarca ülkeye giden ve göz sağlığı problemi yaşayan on binlerce hastanın muayene, tedavi ve ameliyatını gerçekleştiren dernek kampanya sayesinde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

AMELİYAT İLE TEDAVİ EDİLEBİLEN KATARAKT AFRİKA ŞARTLARINDA KÖRLÜĞE YOL AÇIYOR

Katarakt berrak olan göz merceğinin çeşitli nedenlerle saydamlığını yitirerek bulanıklaşmasına neden olan ve görmeye engel olan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Ülkemizde kolaylıkla tedavisi yapılabilen katarakt, Afrika başta olmak üzere yeryüzünün birçok bölgesinde görülmekle birlikte; iklim ve yaşam koşullarının zorlu olduğu, tedavi imkanlarının yetersiz kaldığı coğrafyalarda daha yaygın olarak gözlemleniyor. Özellikle Afrika ülkelerinde coğrafi ve iklim şartlarının kötü olması, yüksek UV ışınlarına maruz kalınmasına rağmen koruyucu gözlük kullanılmaması yaşa bağlı nedenlerden çok çevresel faktörlere bağlı olarak kataraktın ilerlemesine hatta körlüğe neden oluyor.

19 YILDIR SAĞLIKLI GÖZLERİN TEMİNATI OLDULAR

Göz sağlığına yönelik 2006 yılından beri çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları, önlenebilir göz hastalıklarının önüne geçmek için mücadele verirken gönüllü sağlık ekipleriyle gittiği ülkelerde iyileşme öykülerine şahitlik ediyor. "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasının başlamasıyla eş zamanlı olarak Somali ve Bangladeş'te bulunan gönüllü sağlık ekipleri binlerce katarakt hastasının ameliyatını yaparak sağlığına kavuşturmak için çabalıyor.

Dernek 19 yıldır Afganistan'dan Kenya'ya, Burkina Faso'dan Tanzanya'ya, Gambiya'dan Sri Lanka'ya kadar toplam 27 ülkede 282 bin 895 göz muayenesi, 39 bin 526 katarakt ameliyatı gerçekleştirerek yüzbinlerce insanın sağlıklı görmesine vesile oldu. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 73 bin 283 adet gözlük dağıtımı da sağladı.

YILLAR SONRA TEK BAŞINA YÜRÜMEYİ BAŞARDI

Etiyopya'nın orta kırsal bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Mulge Abdu'da katarakt yüzünden görme yetisini kaybetmiş ve temel işlerini görmek için ailesine bağımlı halde yaşayan binlerce katarakt hastasından biriydi. En yakın sağlık merkezinin 5 km uzaklıkta olduğu köyde Abdu'nun hayatı, Yeryüzü Doktorları'nın bölge ihtiyacını tespit edip ulaşması sonrasında değişti. Dernek, imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan Abdu'nun sağ gözündeki ileri derecede katarakt ameliyatını gerçekleştirdi ve taburcu ederek yıllar sonra desteksiz bir şekilde yürümesine vesile oldu.

Yeryüzü Doktorları başlattığı kampanya ile Mulge Abdu gibi yüz binlerce katarakt hastasının iyileşmesini hedefliyor ve yıl içinde ihtiyaç sahibi ülkelere intikal ediyor. "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasına derneğin web sitesi olan www.yyd.org.tr üzerinden bağış yapılabiliyor. Dernek düzenlediği kampanyalar ve aldığı bağışlarla çalışmalarını büyüterek devam ettirmeyi hedefliyor.